Бизнесмен Денис Газукин закрыл единственный Барнауле частный учебный центр для айтишников

Известный барнаульских ИТ-бизнесмен Денис Газукин закрыл свой частный учебный центр для ИТ-специалистов Digital Space. Он проработал без малого три года.

В этом здании на улице Пролетарской в Барнауле будет располагаться учебный центр для ИТ-специалистов, организатором которого стала компания Freematiq.

По словам предпринимателя, центр закрылся, потому что его не смогли вывести на прибыль. Газукин уверен, что сделать это было можно, но у наемных управленцев не хватило компетенций. При этом он говорит, что они были лучшими из тех, с кем он знаком и кого мог взять на эту работу.

Денис Газукин,

руководитель компании Freematiq , владелец учебного центра Digital Space:

Нехватка управленческих кадров — системная проблема российского рынка труда. Их даже схантить неоткуда.

Теперь помещения в здании, где располагался учебный центр, сдается в аренду стартапу Дениса Газукина.

Денис Газукин Анна Зайкова

Что известно об учебном центре Дениса Газукина?

Учебный центр Digital Space открылся в начале 2017 года. Его основными задачами были сокращение разрыва между вузовским образованием и требованиями реальной практической работы в ИТ-компаниях, помощь в подготовке квалифицированных кадров в сфере информационных технологий. Как известно, их на рынке труда Барнаула не хватает.

В центре Digital Space преподавали дисциплины, связанные с ИТ — программирование на разных языках, SEO, интернет-маркетинг и так далее. Занятия вели специалисты-практики, работающие в компаниях Барнаула. Иногда приезжали профессионалы из других регионов.

В центре прошли обучение порядка 150 человек, большая часть трудоустроились по специальности. Из них двоих взяли на работу в компании Дениса Газукина. Занятия в центре были платными.

В здании, где располагалась учебная площадка, проводились различные мероприятия для ИТ- специалистов, в том числе встречи Barnaul Digital Community — сообщества айтишников Барнаула.