Бизнесмен Денис Газукин закрыл единственный Барнауле частный учебный центр для айтишников

По словам предпринимателя, центр закрылся, потому что его не смогли вывести на прибыль. Газукин уверен, что сделать это было можно, но у наемных управленцев не хватило компетенций. При этом он говорит, что они были лучшими из тех, с кем он знаком и кого мог взять на эту работу.
Денис Газукин,
руководитель компании Freematiq, владелец учебного центра Digital Space:
Нехватка управленческих кадров — системная проблема российского рынка труда. Их даже схантить неоткуда.
Теперь помещения в здании, где располагался учебный центр, сдается в аренду стартапу Дениса Газукина.
Что известно об учебном центре Дениса Газукина?
Учебный центр Digital Space открылся в начале 2017 года. Его основными задачами были сокращение разрыва между вузовским образованием и требованиями реальной практической работы в ИТ-компаниях, помощь в подготовке квалифицированных кадров в сфере информационных технологий. Как известно, их на рынке труда Барнаула не хватает.
В центре Digital Space преподавали дисциплины, связанные с ИТ — программирование на разных языках, SEO, интернет-маркетинг и так далее. Занятия вели специалисты-практики, работающие в компаниях Барнаула. Иногда приезжали профессионалы из других регионов.
В центре прошли обучение порядка 150 человек, большая часть трудоустроились по специальности. Из них двоих взяли на работу в компании Дениса Газукина. Занятия в центре были платными.
В здании, где располагалась учебная площадка, проводились различные мероприятия для ИТ- специалистов, в том числе встречи Barnaul Digital Community — сообщества айтишников Барнаула.