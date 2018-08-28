Бизнесмен не знает, что делать со школьными дневниками, на обложках которых арестованный мэр

Индивидуальный предприниматель из Оренбурга Владимир Ухов прославился на всю Россию — он взял в кредит миллион рублей, чтобы напечатать школьные дневники, и теперь не знает, что с ними делать и как вернуть долг. Дело в том, что на первой странице дневника изображен глава города Евгений Арапов, которого недавно арестовали за взятку, и он сейчас находится в СИЗО.

Тираж школьных дневников — 20 тыс экземпляров.

Предприниматель напечатал их еще весной. Дневники — красивые, цветные, с картинками региона, с рассказами о его истории, пишет bfm.ru. Один-единственный недостаток: на первой странице изображен глава города Евгений Арапов с обращением к школьникам: «Дорогой друг! Не ленись! Больше читай, больше узнавай…»

Владимир Ухов,

предприниматель:

Тираж достаточно был большой, и я заказывал на свои собственные деньги. Я взял в кредит миллион рублей. Вот как так? И я сейчас просто не знаю, что мне делать. Там чисто технически, технологически можно эту первую страницу просто оторвать. Второе, можно оторвать, а один сантиметр оставить и приклеить что-нибудь такое нейтральное, какую-нибудь фотографию города или еще что-то. С другой стороны, люди, например, которые сейчас купят, ну и что? Ну, фотография. Ну и что?

Еще зимой предприниматель обошел школы, предложил свой бизнес-проект — дневники. Половину тиража купили весной. Оставшиеся экземпляры планировал продать осенью. Владимир Ухов уже не раз так делал и знал — школьники, купившие всего за 70 рублей его дневники, покажут их соседям по парте. Тем понравится, и они тоже захотят такие.

Под арестом

Поэтому был уверен, что заработает и вернет кредит. Никто не ожидал, что мэра Арапова арестуют — он провел на своем посту восемь лет, и три года назад его переизбрали. Более того, неофициально его прочили в губернаторы. Тем не менее мэр — под арестом за взятку в 600 тысяч рублей. А дневник с его портретом — в Оренбурге одна из главных тем.

«С одной стороны, относятся как-то иронично к тому, что глава города обвиняется во взяточничестве, а в это же время его призывы хорошо учиться публикуются в дневниках», — рассказала корреспондент информационного портала «Урал56.Ру» Олеся Колпакова.

Мэра Оренбурга пока только обвиняют в преступлении. Суда еще не было, теоретически его могут оправдать, и он вернется на работу. И тогда дневники можно будет продавать, как есть. Но пока предприниматель склоняется к варианту заклеивания.