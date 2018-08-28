«Щадящий режим»: алтайские власти объяснили введение второго иностранного языка в школе

По стандартам обязательного общего образования школьники обязаны учить второй иностранный с 2015 года. По словам начальника отдела общего образования регионального Минобра Ирины Дроздовой, введение второго иностранного идет постепенно. Сейчас его преподают в 15 образовательных организациях в Барнауле, Новоалтайске, Бийске и двух краевых учреждениях — Бийском педагогическом лицее и Бийском лицее-интернате.
«Сейчас каждое учреждение самостоятельно разрабатывает учебный план. В этом году мы просто напоминаем образовательным организациям о том, что вводить второй язык нужно, — говорит Дроздова — Мы так делаем уже в течение нескольких лет».
Когда введут второй иностранный?
Вводить второй иностранный во всех школах будут точно — не сегодня, так завтра. Однако никаких четких сроков исполнения федеральное министерство не устанавливает, так что школы вправе сами определить, когда именно они это сделают.
Прежде, чем внедрять новшество, в школах должна быть создана материально-техническая база и определен кадровый состав.
В каких классах будут вводить второй иностранный, также решает само образовательное учреждение: будет ли это с пятого класса или позже.
Ирина Дроздова,
начальник отдела общего образования Министерства образования Алтайского края:
Язык должен преподаваться без фанатизма. Поэтому он и второй. По стандартам, в 10−11 классах его нет. Это будет щадящий режим. Главная цель — научить школьников читать и пользоваться языком.
Чтобы выставить оценку в аттестат достаточно 70 часов преподавания предмета, то есть около 9 месяцев.
Учебники для изучения в качестве второго немецкого, французского, итальянского и испанского языка есть. Те школы, которые примут решении ввести второй иностранный с этого года, будут обеспечены литературой за счет бюджета.
Где уже ввели?
Директор лицея № 101 Василий Михальчук говорит, что никаких проблем с введением немецкого языка как второго у них не было, хотя «не все в ладоши хлопали от радости».
В 2016 году его начали изучать пятые классы. По словам директора, немецкий отлично «лег» на базовый английский, поскольку находится с ним в одной группе — германских языков.
Два часа, которые требуются для введения второго иностранного, уже есть в общей образовательной программе — это часы, которые заняты предметами по выбору родителей или самой школы, например информатикой или регионоведением. Именно их, скорее всего, «потратят» на второй иностранный, пожертвовав необязательными учебными направлениями.
Что касается кадров, в Барнауле, безусловно, есть больше возможностей, чем в сельской местности. ЛИИН в педагогическом вузе выпускает специалистов с двумя языками. Есть и другие факультеты с обязательным иностранным — например, исторический или начальных классов.
По словам Ирины Дроздовой, есть педагоги, которые не имели возможности преподавать немецкий, сейчас они могут этим воспользоваться.
В Минобре заверяют, что никто не заставит учителя географии преподавать языки, если у него нет соответствующего образования, и подчеркивают, что не всем школам обязательно вводить второй иностранный именно сейчас и есть возможность подготовиться.