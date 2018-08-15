В Барнауле сдали школу, которую не ремонтировали 70 лет

В Барнауле закончился капитальный ремонт школы № 78, которая за 70 лет своей работы видела только косметическое обновление. Работу принимал глава города Сергей Дугин, МЧС и общественники 15 августа. К новому учебному году в здании обновили электропроводку, систему отопления и привели в порядок коридоры и другие помещения школы.

В школе № 78 в этом году будут учиться 630 детей. Набрано три первых класса. Приемная комиссия обратила внимание на новый декор стен. Подрядчик нанес на них штукатурку типа «короед», а затем окрасил ее в пастельные тона: персиковый, мятный и лимонный. Строители уверяют, что покрытие получилось очень прочным и выдержит предстоящие экстремальные условия эксплуатации.

В школе уложили на пол новый линолеум, отреставрировали родные лестничные перила (и гордятся ими), обновили столовую, некоторые классы и спортивный зал, а также организовали несколько уголков для отдыха. Там поставили по два дивана и цветы в горшках. На работы ушло около 7 млн рублей.

Сергей Дугин,

глава администрации Барнаула:

Стыдно признаться, но эта школа не видела капитального ремонта 70 лет. Поэтому решили отремонтировать ее как следует. Сейчас выполнен достойный ремонт, выбраны хорошие материалы. Я думаю, что особенно будут рады дети.

Всего в Барнауле к новому учебному году подготовили 254 образовательных учреждения, потратив на это 90 млн рублей. 16 августа завершит работу комиссия, которая принимает проделанную работу.

Школа № 78 в Барнауле. altapress.ru.

Наталья Полосина,

председатель комитета по образованию Барнаула: