В Барнауле сдали школу, которую не ремонтировали 70 лет

В школе № 78 в этом году будут учиться 630 детей. Набрано три первых класса. Приемная комиссия обратила внимание на новый декор стен. Подрядчик нанес на них штукатурку типа «короед», а затем окрасил ее в пастельные тона: персиковый, мятный и лимонный. Строители уверяют, что покрытие получилось очень прочным и выдержит предстоящие экстремальные условия эксплуатации.
В школе уложили на пол новый линолеум, отреставрировали родные лестничные перила (и гордятся ими), обновили столовую, некоторые классы и спортивный зал, а также организовали несколько уголков для отдыха. Там поставили по два дивана и цветы в горшках. На работы ушло около 7 млн рублей.
Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула:
Стыдно признаться, но эта школа не видела капитального ремонта 70 лет. Поэтому решили отремонтировать ее как следует. Сейчас выполнен достойный ремонт, выбраны хорошие материалы. Я думаю, что особенно будут рады дети.
Всего в Барнауле к новому учебному году подготовили 254 образовательных учреждения, потратив на это 90 млн рублей. 16 августа завершит работу комиссия, которая принимает проделанную работу.
Наталья Полосина,
председатель комитета по образованию Барнаула:
Мы капитально отремонтировали 5 спортзалов, завершается обустройство спортивного блока в школе № 106 и благоустройство в ряде школ и детсадов.