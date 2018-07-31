«Скоро рухнет»: директор алтайской школы борется за разрушающееся здание

Аварийное здание Новозыряновской школы в Заринском районе грозит в новом учебном году похоронить под собой учеников. Директор школы Елена Михалева уже почти год ищет спонсоров для ремонта, но пока безуспешно, сообщает издание «Наш город Заринск». Письма депутатам АКЗС и правительству края пока ничем не помогли: спортзал стоит без крыши и может рухнуть, повсюду сырость и плесень, окна продувает — здание в катастрофическом положении.

Выговор или увольнение

«Знаю, что получу выговор или в худшем случае меня уволят за распространение такой информации, но сил бороться за свою школу одной уже нет!», — заявила директор учреждения Елена Михалева заринским журналистам.

Женщина работает в этой школе математиком около 15 лет, а с прошлого года стала директором. Почти сразу после назначения она стала писать письма во все инстанции с просьбой помочь провести капитальный ремонт.

Новозыряновская школа носит имя Героя Советского Союза Алексея Калинина. Здесь учатся дети из трех сел, проводятся экзамены. Но здание «находится в таком убитом состоянии, что в нем стыдно работать», говорит директор.

Елена Михалева,

директор Новозыряновской СОШ:

В ноябре 2017 года ураганом «раскрыло» крышу спортзала. До сих пор она так и не появилась. Наш спортзал постепенно превращается в бассейн и скоро рухнет. Моих стараний хватило только на то, что появилась крыша у здания школы. В противном случае результат был бы такой же, как и у спортзала.

Новозыряновская школа , Заринский район. Мария Вербицкая , «Наш город Заринск», ok.ru/gazetanas

50 лет без ремонта

Обращения в комитет по образованию и в администрацию района результатов не принесли. «Приезжал проверяющий из Барнаула, побывал у нас в школе и сказал, что окунулся в 70-е годы. Стыдно, что являясь головной школой трех филиалов, наша самая разбитая. Шутка ли: 50 лет здесь не было капитального ремонта», — говорит Елена Михалева.

В стенах спортзала вываливаются кирпичи, на полу постоянно вода, потому что нет шифера. Детей стараются выводить на улицу в любое время года. Роспотребнадзор пообещал закрыть зал, если к началу учебного года здесь не пройдет ремонт.

В школе масса других проблем: стоки из канализации текут в неизвестном директору направлении, окна давно требуют замены, не хватает парт для комплектования классов, а те, что есть, давно пора списать. Котельная отапливает улицу, а не здание, потому что стены рушатся.

Новозыряновская школа , Заринский район. Мария Вербицкая , «Наш город Заринск», ok.ru/gazetanas

Елена Михалева,

директор Новозыряновской СОШ:

Я работала простым учителем математики и особо не вникала в проблемы школы. Теперь, став директором, плачу горькими слезами. Жалко, что нашим детям приходится учиться в таких условиях.

Однажды руководству школы сообщили, что они попали в программу 80×80. «Приезжали представители района, пообещали капитальный ремонт. Строительная организация составляла смету, которую я подписала. А потом все затихло. Непонятно, будут ли средства и кому они достанутся?», — рассказывает директор.

Вопрос без ответа

В штате школы осталось 13 учителей. Педагогов не хватает. За последние полгода директор не раз писала заявление на увольнение. И каждый раз коллеги просили забрать его.

Елена Михалева,

директор Новозыряновской СОШ:

После прямой линии с президентом Виктор Томенко помог сохранить малокомплектную школу села Старая Суртайка. Там 39 учащихся, а у вас 76 — вдвое больше!

Новозыряновская школа , Заринский район. Мария Вербицкая , «Наш город Заринск», ok.ru/gazetanas

Председатель комитета по образованию Заринского района Ирина Сироткина рассказала, что в школе провели обследование, все документы готовы, заявку на ремонт подали в краевой минобр. Сколько ждать ответа, пока неизвестно. «Сейчас ремонтируется Тягунская школа, которая была в таком же состоянии. Спасти Новозыряновскую школу не просто возможно, а необходимо! Мы сделали все, что от нас зависит, написали ходатайство. А деньги из района выделяются только на косметический ремонт», — говорит Ирина Сироткина.