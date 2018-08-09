Простывших детей не будут пускать в школы и детсады

Простуженных детей не будут пускать в сад или школу. В период гриппа и ОРВИ в учебных заведениях введут процедуру «утренних фильтров», сообщает газета « Известия ». Новые правила начнут действовать с сентября 2018 года.

Медработники или педагоги детсадов и школ должны будут осматривать ребенка утром и при подозрении на заболевание отправлять домой, согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Эксперты отмечают, что из-за страха потерять существенную часть зарплаты во время больничного родители отправляют детей в школы и детские сады даже с температурой, головной болью, насморком. Всё это приводит к тому, что заболевает вся группа или класс.

Новые правила допуска к занятиям и проверки самочувствия детей будут действовать в осенне-зимний период. Эта мера должна минимизировать риск распространения инфекции в учебных заведениях. Чтобы уменьшить риск заболевания, нужно сделать прививки от гриппа перед эпидсезоном

Также школам и детсадам перед учебным годом нужно закупить бактерицидные лампы, термометры, дезинфекционные средства и маски для индивидуальной защиты, согласно документу Роспотребнадзора.

Как отмечает издание, «утренние фильтры» в эпидсезон уже есть в некоторых школах и детсадах в Москве.