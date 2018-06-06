Ученые обнаружили взаимосвязь между холодами и сердечными приступами

Британские кардиологи установили, что наступление холодов повышает вероятность сердечных приступов или инфарктов. Более того, в холод пациенты с этими болезнями чаще умирают, сообщает РИА Новости.
Медики обратили внимание на статистическую зависимость: пациенты, обращавшиеся в центральную городскую больницу Лидса (Великобритания) в промежутке между ноябрем и апрелем, умирали примерно в 1,5 раза чаще, чем остальные "сердечники".
"Возможно, что это связано с эпидемиями ОРВИ и гриппа или с тем, что зимой сложнее попасть в больницу", — предположил Арвин Кришнамурти из университета Лидса.
Ученые порекомендовали здравоохранительным службам активнее бороться с последствиями инфарктов и остановок сердца во время зимы и последних месяцев осени.
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