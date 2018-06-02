Ученые обнаружили еще один мозг в теле человека

Энтеральная (кишечная) нервная система (ЭНС) состоит из многих миллионов нейронов, которые регулируют работу желудочно-кишечного тракта. Эта система работает автономно от центральной (ЦНС) , состоящей из головного и спинного мозга.

"Это на самом деле сам себе мозг", — отметил профессор университета Флиндерса Ник Спенсер, добавив, что ЭНС можно назвать и "первым мозгом", так как эта система появилась раньше ЦНС в ходе эволюции.

Ученые проанализировали электрические импульсы в нейронах толстой кишки мышей и пришли к выводу, что ЭНС синхронно задействует возбуждающие и тормозящие нейроны, которые провоцируют сокращение мышц в кишечнике.

Авторы исследования полагают, что ранее науке было неизвестно, что миллионы клеток ЭНС одновременно генерируют электрические импульсы.