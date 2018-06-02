Ученые обнаружили еще один мозг в теле человека

В человеческом организме находится "второй мозг", который располагается в кишечнике. Ученые смогли понять принцип его работы, сообщают РИА Новости.
Энтеральная (кишечная) нервная система (ЭНС) состоит из многих миллионов нейронов, которые регулируют работу желудочно-кишечного тракта. Эта система работает автономно от центральной (ЦНС) , состоящей из головного и спинного мозга.
"Это на самом деле сам себе мозг", — отметил профессор университета Флиндерса Ник Спенсер, добавив, что ЭНС можно назвать и "первым мозгом", так как эта система появилась раньше ЦНС в ходе эволюции.
Ученые проанализировали электрические импульсы в нейронах толстой кишки мышей и пришли к выводу, что ЭНС синхронно задействует возбуждающие и тормозящие нейроны, которые провоцируют сокращение мышц в кишечнике.
Авторы исследования полагают, что ранее науке было неизвестно, что миллионы клеток ЭНС одновременно генерируют электрические импульсы.
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