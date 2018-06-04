Ученые поняли, чем отличается человек от шимпанзе

Генетики нашли в человеческой ДНК уникальный ген NOTCH2NL, отвечающий за отличия от обезьян: размеры нашего мозга и уникальную структуру коры больших полушарий. Его описание опубликоваали в журнале Cell.
"Две главных черты человека — большие размеры мозга и замедленное развитие нервной системы внутри утробы матери. Нам удалось раскрыть молекулярные механизмы развития и той, и другой особенности Homo sapiens, которые, как оказалось, включаются на самых ранних стадиях развития мозга", — заявил Дэвид Хаусслер (David Haussler) из университета Калифорнии в Санта-Крузе (США).
Геномы человека и шимпанзе совпадают на 99%, однако наши нервные системы развиваются совершенно по-разному и страдают от разных проблем в старости. Эти различия мешают ученым использовать приматов для изучения болезней человека и выяснить, как он приобрел способность членораздельно говорить и мыслить.
Оказалось, что в человеческих клетках работает "лишний" ген, который отсутствует или не работает в заготовках нейронов шимпанзе, горилл и других приматов.
Многие нейрофизиологи и генетики подозревают, что причина разительного отличия двух видов кроется не столько в структуре генов, сколько в различиях в их активности в разных частях мозга.
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