Бланки ЕГЭ в Алтайский край доставляют сотрудники спецподразделения

Сотрудники Спецсвязи России осуществляют крупную операцию по доставке бланков единого государственного экзамена в регионы страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в Спецсвязи РФ, всего бланки доставляются более чем в 6 тыс. точек сдачи экзаменов. Всего в России запланировано 10 дней сдачи ЕГЭ, старт экзаменационной кампании был дан 3 июля. Ежедневно ЕГЭ-маршрут сотрудников Спецсвязи России по доставке бланков составит порядка 300 тыс. километров.

На первом этапе доставки экзаменационных документов строгой отчетности все бланки ЕГЭ были обработаны специальными средствами против коронавирусной инфекции, разложены по пакетам, а пакеты — рассортированы по регионам.

Второй этап включает непосредственную доставку. Все школы, где происходит сдача экзамена, должны получить бланки фактически одновременно: не раньше 6 часов утра и не позже 8 часов утра.

ЕГЭ. Михаил Хаустов

«Чтобы выполнить это жесткое условие по всей России Спецсвязь одновременно выводит на маршрут порядка 2 тысяч экипажей доставки. На каждый экипаж приходится очень небольшое количество точек доставки — не больше 3−4 школ. Таким образом, все комплекты ЕГЭ с момента выхода на маршрут и до момента передачи в школу постоянно находятся в поле зрения сотрудников Спецсвязи», — отмечается в заявлении пресс-службы.

Третий этап подразумевает обратную транспортировку. После завершения экзамена экипажи Спецсвязи России забирают бланки ЕГЭ и с обеспечением режима особой сохранности доставляют их в пункты проверки.

Напомним, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов 3 июля находился в Белокурихе, откуда дал старт ЕГЭ-кампании по всей стране. В этот день выпускники сдавали географию, литературу и информатику.