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Образование
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Более 300 школьников стали участниками Фестиваля науки в Алтайском ГАУ

К миру аграрной науки прикоснулись в субботу, 18 сентября, гости Алтайского государственного аграрного университета. Более 300 ребята из алтайских школ стали участниками 15 интерактивных площадок.

Фестиваль науки в Алтайском ГАУ.
Фестиваль науки в Алтайском ГАУ.
Медиацентр Алтайского ГАУ.

Мероприятие проходило в рамках Всероссийского Фестиваля науки «НАУКА 0+», одного из ярких событий Года науки и технологий в России. Школьники освоили агротехнику посева семян, научились определять вредителей сельскохозяйственных культур, узнали о роли членистоногих в сельском хозяйстве. Им показали, как в лабораторных условиях проводятся исследования свойств почвы, а также рабочий процесс семяочистительной машины. Самые смелые примерили на себя костюмы лесного пожарного и специалиста по агрохимической защите.

Для Арины Орловой, ученицы 11 класса Бобровской школы Фестиваль науки начался с площадки «Молодой фермер», но она поставила перед собой цель посетить все площадки: «Очень все интересно, много нового для себя узнаю».

И это не удивительно, ведь ребятам рассказали интересные факты об истории денег, познакомили с геодезическим оборудованием, научили работать с бинокулярным световым микроскопом, определять возраст деревьев и даже добывать золото. А еще они дегустировали сыр и теперь знают, как протестировать качество сметаны в домашних условиях.

Конечно, незабываемые впечатления у гостей Фестиваля оставило посещение музея «Анатомии животных» и изготовление анатомического препарата. Отельным бонусом стало общение с питоном, морской свинкой и черепахой в живом уголке.

Фестиваль науки в Алтайском ГАУ.
Фестиваль науки в Алтайском ГАУ.
Медиацентр Алтайского ГАУ.

Ученица 3 класса школы № 53 г. Барнаула Ульяна Дурнева поехала домой с Фестиваля не только с сувенирами, сделанными самостоятельно из продукции с полей, но и с будущим мини-огородом: «В моем контейнере семена редиски, гороха, огурца и кабачка — теперь буду ждать, когда вырастут. В университете все очень интересно! Например, нам рассказали, как защищают лес, мы примерили костюм пожарника. Нам даже подарочки подарили!»

В таком же восторге осталась и классный руководитель Арины — учитель начальных классов школы № 53 г. Барнаула Елена Ленская. «Мы ожидали, что это будет какое-то часовое мероприятие. Но когда попали, поняли, что пока не пройдем все площадки, из университета не уйдем! Что говорить о детях, я сама получила массу удовольствия. Фестиваль науки — это прекрасный способ проведения профориентационных занятий. Большое спасибо за мероприятие, с большим удовольствием посетим еще раз аграрный университет!» — поделилась своими впечатлениями участница Фестиваля.

Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

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