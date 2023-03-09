Больше половины барнаульских родителей выступили против фото- и видеосъемки на уроках в школах

Сервис SuperJob провел опрос, в котором узнал отношение родителей и учителей Барнаула к инициативе о запрете съемки во время школьных уроков. При этом выяснилось, что возможными негативными последствиями закона родительская общественность озабочена гораздо чаще, чем педагоги.

Законодательную инициативу по запрету съемки в школах поддерживали 53% родителей школьников. По их мнению, дети не должны отвлекаться от учебного процесса, а все внимание должно быть сконцентрировано на задачах и упражнениях, а не на смартфоне.

Школа. Открытые источники в интернете.

Против этого выступил каждый четвертый родитель (25%). Они напоминают, что при необходимости именно видеозапись поможет привлечь к ответственности педагогов, нарушающих закон, — например, в случае оскорбления учеников или применения физической силы.

«Наоборот, должна вестись постоянная видеофиксация уроков: это дисциплинировало бы учителей, а отсутствующие ученики могли бы просмотреть запись и восполнить пробелы»; «Что плохого в том, что ребенок сфотографирует конспект на доске?» — отмечают опрошенные.

Школа. Учитель. Ученик. unsplash.com

При этом среди педагогов уровень поддержки законопроекта гораздо выше, чем среди родителей: 8 из 10 учителей согласны с таким запретом. Они считают, что фото- и видеосъемка на уроках отвлекает и учащихся, и учителя. Также педагоги отметили, что не всем из них комфортно работать под камерой.

Только 10% опрошенных выступили против ограничений. Среди ответов они отмечали: «Мне скрывать нечего»; «Зачем запрещать, пусть снимают и пересматривают — больше запомнят».

Школьная линейка. Учитель. 1 сентября. СС0

Опрос проводился 3 по 7 марта 2023 года.

Напомним, ранее комитет Госдумы по просвещению объявил о старте работы над законопроектом, который запретит фото- и видеосъемку на уроках. Предполагается, что съемка будет разрешена только в образовательных целях, и для нее будет необходимо разрешение педагога и администрации школы.