2 июня
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Образование

Бонусы при поступлении: в АлтГУ рассказали о важных преимуществах для абитуриентов

17 июня Алтайский государственный университет открывает прием документов на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Это первый и единственный вуз региона, вошедший в программу академического лидерства страны «Приоритет 2030». В приемной комиссии рассказали, какие бонусы это открывает абитуриентам 2022 года.

Алтайский государственный университет.
Алтайский государственный университет.
Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ
1
Количество бюджетных мест

Министерство образования и науки ежегодно поддерживает Алтайский государственный университет, тем самым он остается лидером Алтайского края по числу бюджетных мест. В этом году приоритетный вуз готов принять 2759 абитуриентов на бюджет на разные направления подготовки. Университетский приоритет, к слову, получили сразу несколько портфелей образовательных программ. Среди них цифровые, естественно-научные, инженерные и ряд гуманитарных направлений подготовки. Бюджетные места открыты на каждой образовательной ступени, что позволяет завершить все уровни образования за счет государственных средств.

2
Возможность самостоятельно формировать учебную программу

Алтайский госуниверситет стал единственным вузом в регионе, внедрившим индивидуальные траектории общения для образовательных программ всех уровней. Это значит, что студент может самостоятельно формировать учебную программу, выбирая дисциплины и форматы обучения. Такой подход даст возможность каждому студенту овладеть гибкими компетенциями и выбрать уникальный набор наиболее ценных для себя навыков и умений. В результате получится уникальный специалист, не имеющий аналогов на конкурентном рынке труда.

3
Программы международного обмена и стажировок

АлтГУ успешно реализует программы международного обмена и стажировок в странах Европы и Азии. Только за 2021 год более 500 студентов стали участниками программ международного сотрудничества. В 2021 году Алтайский госуниверситет открыл программы международной магистратуры. В портфель программ вошли образовательные треки, разработанные университетом совместно с ведущими вузами Центральной Азии в рамках проекта «Большой Алтай». Это уникальные магистерские программы России, которые позволяют студентам изучить межкультурную специфику Центральной Азии в сфере бизнеса, правового регулирования, медиакоммуникаций, межконфессиональных отношений и открывают для них глобальные перспективы на международном рынке.

Быть студентом АлтГУ – престижно.
Быть студентом АлтГУ — престижно.
Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ
4
Быть студентом АлтГУ — престижно

Привлекательность диплома для работодателей обеспечивает наращивание университетом позиций в глобальных и национальных рейтингах. Сегодня Алтайский государственный университет входит в ТОП-20 российских вузов в рейтинге QS World University Rankings 2022, успешно закрепился в тройке лидеров среди российских вузов в рейтинге THE Impact Rankings 2021, находится среди 20 сильнейших вузов сразу двух предметных рейтингов «Три миссии университета» — по направлениям «биология» и «география» и укрепляет позиции рейтинга Superjob-2021. Выпускники АлтГУ сфер «финансы и экономика» и «юриспруденция» вошли в ТОП-15 самых высокооплачиваемых выпускников по окончании обучения. В 2021 году Алтайский государственный университет стал единственным вузом региона — участником государственной программы поддержки университетов Российской Федерации. Другими словами, АлтГУ присоединился к группе университетов-лидеров в создании новых научных знаний, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику.

5
Программа материальной поддержки студентов

Студенты получают льготные выплаты и стипендии разных уровней, часть из которых по сумме превышает средний размер заработной платы в регионе. Так, размер стипендии победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников составит 35 000 рублей, а 100-балльники могут рассчитывать на стипендию не менее 10 000 рублей. Мегастипендии получают и студенты старших курсов, которые активно реализуют свой творческий и научный потенциал в научно-исследовательской, общественной или спортивной деятельности вуза.

6
Студенческое комьюнити

АлтГУ стал центром развития молодежи. Вуз поддерживает и помогает развивать творческие и спортивные объединения. Например, сегодня, помимо традиционных вокальных и хореографических студий, спортивных секций и бизнес-инкубаторов, на площадке вуза разворачивается медиадвижение. Институт гуманитарных наук стал центром медиаразвития талантливых студентов. Здесь сформировали медиасообщество «Медиахаб» с суперсовременным оборудованием, что позволяет студентам пробовать себя в роли блогеров, дизайнеров, видеографов или SMM-специалистов.

Подробнее узнать о поступлении в Алтайский государственный университет можно на официальном сайте «Абитуриент АГУ» (abiturient.asu.ru) или по телефону приемной комиссии +7 (3852) 291−222.

Выбирай Алтайский государственный университет! Будь в приоритете!

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