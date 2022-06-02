Бонусы при поступлении: в АлтГУ рассказали о важных преимуществах для абитуриентов

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Быть студентом АлтГУ — престижно

Привлекательность диплома для работодателей обеспечивает наращивание университетом позиций в глобальных и национальных рейтингах. Сегодня Алтайский государственный университет входит в ТОП-20 российских вузов в рейтинге QS World University Rankings 2022, успешно закрепился в тройке лидеров среди российских вузов в рейтинге THE Impact Rankings 2021, находится среди 20 сильнейших вузов сразу двух предметных рейтингов «Три миссии университета» — по направлениям «биология» и «география» и укрепляет позиции рейтинга Superjob-2021. Выпускники АлтГУ сфер «финансы и экономика» и «юриспруденция» вошли в ТОП-15 самых высокооплачиваемых выпускников по окончании обучения. В 2021 году Алтайский государственный университет стал единственным вузом региона — участником государственной программы поддержки университетов Российской Федерации. Другими словами, АлтГУ присоединился к группе университетов-лидеров в создании новых научных знаний, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику.