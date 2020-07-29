Будущие руководители системы здравоохранения региона оттачивают навыки конструктивного общения

В Алтайском филиале РАНХиГС продолжаются курсы повышения квалификации для кадрового резерва системы здравоохранения региона. Напомним, они были организованы в рамках соглашения с Министерством здравоохранения Алтайского края и проходят в форме тренинга с использованием дистанционных образовательных технологий.

Первый из трех модулей — «Коммуникативные компетенции руководителя» — уже пройден. Слушателям курсов напомнили об основных принципах конструктивного общения, ошибках восприятия и барьерах коммуникации, о правилах получения обратной связи. У врачей была возможность потренироваться в ораторском мастерстве.

Наталья Кривцова:

Благодарю вас за организацию данной обучающей программы. Впечатление отличное! Обязательно полученную информацию буду применять в процессе создания сильной и целеустремленной команды.

Елена Бетюцких:

Понравился формат тренинга, помощь преподавателей в разборе ситуаций, которые приходилось разыгрывать. Большое спасибо.

Галина Недорезова:

Нашла для себя ответы на многие вопросы, которые возникали в управленческой деятельности. Знания, полученные от преподавателей академии, буду применять в работе с коллективом.

Впереди слушателей курсов ждет еще много полезной информации о системе формирования управленческих компетенций и способах построения эффективной команды.

Добавим, что в Алтайском филиале РАНХиГС в подобном формате курсы повышения квалификации для будущих руководителей медицинских организаций проводят впервые. Но в академии накоплен достаточный опыт взаимодействия с системой здравоохранения. Четыре года подряд на базе образовательной организации квалификацию повышали главные врачи лечебных учреждений края. Алтайский филиал РАНХиГС реализует образовательные программы «Управление в сфере здравоохранения» (уровень бакалавриата) и «Управление и экономика в сфере здравоохранения» (уровень магистратуры).