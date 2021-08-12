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Образование
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Бухгалтеров приглашают на обучение в рамках проекта «Содействие занятости»

В Алтайском филиале РАНХиГС в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» продолжается приём заявок на повышение квалификации по программе «Бухгалтер коммерческого предприятия».

Бухгалтеров приглашают на обучение в рамках проекта «Содействие занятости».
Бухгалтеров приглашают на обучение в рамках проекта «Содействие занятости».
Фото предоставлено Алтайским филиалом РАНХиГС.

Программа ориентирована на обновление знаний слушателей с опытом в бухгалтерском деле. Образовательная программа состоит из 72 учебных часов. Лекции будут проводиться с применением электронных образовательных технологий, практические занятия — в очном формате.

Большое внимание в программе уделено работе с возможностями программы «1C:Бухгалтерия 8». Также преподаватели расскажут о бухгалтерском учете и налогообложении.

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат удостоверения о повышении квалификации и свидетельство фирмы «1С» об окончании сертифицированного курса «1С: Предприятие. Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия (пользовательские режимы). Редакция 3.0». Академия является официальным партнером и центром сертифицированного обучения фирмы «1С».

Подробную информацию об обучении можно узнать в Центре дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС или по телефону: 8 (3852) 503−432.

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