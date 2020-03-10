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10 марта
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Образование

Бумагу не все терпят. Проверка подтвердила: школьников в Барнауле кормили котлетами с «добавками»

Проверка обедов, которым кормили учеников барнаульской средней школы № 134, подтвердила факт некачественного питания. В школьную столовую проверяющие заглянули по жалобе мамы шестиклассницы. Ребенок обнаружил в котлетах бумагу, сообщает «Катунь24».

Бумага в котлете.
Бумага в котлете.
Инцидент Барнаул, ВК.

Началось с того, что мата шестиклассницы рассказала в соцсетях, что в столовой школы детей кормили котлетами с бумагой. Находка не была единичной: бумагу нашли в трех котлетах.

Готовили эту продукцию в комбинате школьного питания «Глобус».

Комитет по образованию отреагировал на жалобу и проверил жалобу. И факт некачественного приготовления пищи подтвердился, сообщили в комитете по образованию города Барнаула.

Администрация школы направила претензию в адрес гендиректора «Глобуса». Она просит его разобраться, наказать виновных и обеспечить контроль за приготовлением пищи. С представителем комбината школьного питания вскоре встретятся родители шестиклассников, встреча уже назначена.

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