Буря в тарелке с манной кашей

Татьяна Кузьмина.

Слухи о повышении поползли в конце ноября, когда в сети появился приказ краевого министерства образования, в котором были указаны новые, увеличенные суммы платежей. Но ни в детсадах, ни в мэрии не комментировали ситуацию, пока за нее не взялись СМИ. Тогда министр образования края Александр Жидких сказал, что для полноценного питания детей прежних денег попросту не хватает. Последний раз в городе поднимали плату за детсады в 2015 году и всего на 150 рублей.

По прежним нормам содержание одного ребенка в барнаульском детсаду обходилось в 4912 рублей в месяц. Из них 1650 рублей составляла родительская плата, которая полностью шла на продукты. Оставшуюся сумму компенсировали доплаты из городского бюджета (они приходились на другие нужды). Несложно подсчитать, что в день на питание ребенку "перепадало" всего 78,6 рубля. С 1 декабря родители начнут платить больше, и на питание ребенка в день теперь будет приходиться 109,5 рубля.

Председатель комитета по образованию Наталья Полосина рассказала, что этой суммы хватит, чтобы максимально приблизить детсадовское меню к нормам. В него добавят более качественное масло, сыр, молоко, белую рыбу можно будет заменить на красную, чай — на соки и компоты, ввести в рацион фрукты, от которых приходилось отказываться. К тому же родителям не нужно будет собирать дополнительные деньги на "витаминизацию" — покупку соков и фруктов, как это делали в некоторых садах.

Представители мэрии утверждают, что в детских садах на родительских собраниях эти темы давно обсуждались. Наверное, где-то обсуждались, но я, как и многие, этого не слышала.

Я двумя руками за то, что мой ребенок будет лучше питаться. Но получилось так, что меня, как и многих других родителей, поставили перед фактом: будете платить больше. Причем сообщили не из первых уст, информацию приходилось собирать по слухам, искать в интернете. Естественно, первое возникшее чувство — негатив. Почему об этом не предупредили, не подготовили людей? Сообщают же заранее о повышении "коммуналки", налогов, штрафов.

Теперь за сад придется платить больше на 40%, или 650 рублей. Все ли воспримут эту инициативу с энтузиазмом? Есть семьи, где двое, трое детей ходят в садик. Многодетным и малоимущим, конечно, полагается компенсация. За первого ребенка вернут 20%, за второго — 50, за третьего — 70%. Но ведь вначале нужно заплатить полную сумму — почти семь тысяч на троих.

Почему родители оказались не готовы к новости о том, что их детей будут лучше кормить? Ложка оказалась не к обеду — в преддверии новогодних праздников, когда нервы и траты и так на пределе.

Приказ городского комитета по образованию опубликовали только 8 декабря. Притом что вступил в силу он уже с 1-го числа. Всем, кто, находясь в неведении, заплатил за детский сад по-старому, сделают перерасчет в январе. С наступающим!