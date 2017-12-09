Образование

Барнаульские власти объяснили, почему повышают плату за детсады и чем это полезно

Сегодня, 09:02.
Образование

С 1 декабря 2017 года в ряде алтайских муниципалитетов повысилась плата за детский сад. В Барнауле она увеличилась в 1,4 раза и составила 2300 рублей. 8 декабря председатель городского комитета по образованию Наталья Полосина ответила на вопросы журналистов. Altapress.ru разобрался, из чего складывается такая сумма, на что предполагается ее тратить и почему власти считают повышение полезным для родителей.

Детский сад.
Детский сад. Фото : Анна Зайкова.
1 Когда последний раз повышали оплату за детский сад в Барнауле?

Оплату за детский сад поднимали в 2015 году. Тогда сумма увеличилась с 1500 до 1650 рублей.

2 Почему повышают сейчас?

Чтобы улучшить качество питания детей. По словам Натальи Полосиной, к качеству детского питания предъявляются серьезные требования. "Сейчас крайне сложно соответствовать требованиям СаНПина. Чтобы питание было сбалансированным, необходимо увеличить оплату", — рассказала Полосина.

3 Сколько стоит питание ребенка по нормам СанПиНа?

Средняя стоимость продуктов питания на одного ребенка в Барнауле составляет 158,23 рубля в день или 3322,83 рубля в месяц (21 рабочий день). Получается, что родительской платы (2300 рублей) не хватает.

"Разницу в 1022,83 удается нивелировать за счет проведения аукционов и централизованных закупок у производителей продуктов", — объяснила начальник отдела дошкольного образования Ирина Синенко.

До повышения затраты на питание ребенка составляли 78,56 рублей в день.

4 Что должно измениться в рационе детсадовцев?

Повышение позволит ввести в рацион детей "продукты иного качества" — пояснила Полосина. К примеру, сливочное масло жирностью до 72%, а не до 45%, как сейчас. Давать горбушу, а не более дешевую белую рыбу, не чай, а компот из свежих фруктов или сухофруктов. Также в рацион детей рассчитывают включить больше мяса говядины, а не курицы. Увеличить количество кисломолочных продуктов, сыра, молока, появятся фрукты.

5 В чем еще польза от повышения оплаты?

Теперь некоторые родители, которые не получали компенсацию за посещение ребенком детсада, могут претендовать на нее. К таким категориям относятся многодетные семьи с тремя и более детьми, которым не исполнилось 18 лет, и семьи, чьи доходы ниже прожиточного минимума.

Какая сумма будет выходить с учетом компенсации?

  • за первого ребенка — 20% (1840 рублей)
  • за второго — 50% (1150 рублей)
  • за третьего — 70% (690 рублей)
6 Сколько человек получают компенсацию в Барнауле?

В 2017 году льготы получают 8474 ребенка. Всего городские детские сады посещают 36 тыс воспитанников.

7 Сколько стоит общее содержание ребенка в детском саду?

По новым расчетам, на одного ребенка будут тратить 6683 рубля в месяц. Из них 2300 (родительская плата) пойдут на питание. Оставшиеся 4383 рубля компенсируют за счет муниципального бюджета.

До этого содержание детсадовца обходилось в 4912 рублей, 1650 из которых составляла родительская плата.

8 С какого числа платить по-новому и как быть тем, кто уже заплатил за детсад 1650 рублей?

В декабре нужно оплатить сумму, которая указана в квитанции — скорее всего, это еще прежние цифры. Всем, кто  оплатил по-старому, в январе 2018 года сделают перерасчет.

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