Барнаульские власти объяснили, почему повышают плату за детсады и чем это полезно

С 1 декабря 2017 года в ряде алтайских муниципалитетов повысилась плата за детский сад. В Барнауле она увеличилась в 1,4 раза и составила 2300 рублей. 8 декабря председатель городского комитета по образованию Наталья Полосина ответила на вопросы журналистов. Altapress.ru разобрался, из чего складывается такая сумма, на что предполагается ее тратить и почему власти считают повышение полезным для родителей.
Оплату за детский сад поднимали в 2015 году. Тогда сумма увеличилась с 1500 до 1650 рублей.
Чтобы улучшить качество питания детей. По словам Натальи Полосиной, к качеству детского питания предъявляются серьезные требования. "Сейчас крайне сложно соответствовать требованиям СаНПина. Чтобы питание было сбалансированным, необходимо увеличить оплату", — рассказала Полосина.
Средняя стоимость продуктов питания на одного ребенка в Барнауле составляет 158,23 рубля в день или 3322,83 рубля в месяц (21 рабочий день). Получается, что родительской платы (2300 рублей) не хватает.
"Разницу в 1022,83 удается нивелировать за счет проведения аукционов и централизованных закупок у производителей продуктов", — объяснила начальник отдела дошкольного образования Ирина Синенко.
До повышения затраты на питание ребенка составляли 78,56 рублей в день.
Повышение позволит ввести в рацион детей "продукты иного качества" — пояснила Полосина. К примеру, сливочное масло жирностью до 72%, а не до 45%, как сейчас. Давать горбушу, а не более дешевую белую рыбу, не чай, а компот из свежих фруктов или сухофруктов. Также в рацион детей рассчитывают включить больше мяса говядины, а не курицы. Увеличить количество кисломолочных продуктов, сыра, молока, появятся фрукты.
Теперь некоторые родители, которые не получали компенсацию за посещение ребенком детсада, могут претендовать на нее. К таким категориям относятся многодетные семьи с тремя и более детьми, которым не исполнилось 18 лет, и семьи, чьи доходы ниже прожиточного минимума.
Какая сумма будет выходить с учетом компенсации?
- за первого ребенка — 20% (1840 рублей)
- за второго — 50% (1150 рублей)
- за третьего — 70% (690 рублей)
В 2017 году льготы получают 8474 ребенка. Всего городские детские сады посещают 36 тыс воспитанников.
По новым расчетам, на одного ребенка будут тратить 6683 рубля в месяц. Из них 2300 (родительская плата) пойдут на питание. Оставшиеся 4383 рубля компенсируют за счет муниципального бюджета.
До этого содержание детсадовца обходилось в 4912 рублей, 1650 из которых составляла родительская плата.
В декабре нужно оплатить сумму, которая указана в квитанции — скорее всего, это еще прежние цифры. Всем, кто оплатил по-старому, в январе 2018 года сделают перерасчет.
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