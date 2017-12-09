Барнаульские власти объяснили, почему повышают плату за детсады и чем это полезно

3 Сколько стоит питание ребенка по нормам СанПиНа?

Средняя стоимость продуктов питания на одного ребенка в Барнауле составляет 158,23 рубля в день или 3322,83 рубля в месяц (21 рабочий день). Получается, что родительской платы (2300 рублей) не хватает.

"Разницу в 1022,83 удается нивелировать за счет проведения аукционов и централизованных закупок у производителей продуктов", — объяснила начальник отдела дошкольного образования Ирина Синенко.

До повышения затраты на питание ребенка составляли 78,56 рублей в день.