В Барнауле на 40% выросла плата за детский сад

С 1 декабря в Барнауле увеличилась родительская плата за детский сад. Об этом говорится в приказе минобразования и науки Алтайского края, который попал в распоряжение altapress.ru.
Барнаульским родителям придется платить за детсад на 39,4% больше — 2300 рублей вместо прежних 1650, говорится в приказе №1480 от 14 ноября 2017 года.
В городском комитете по образованию пока не дают комментариев по поводу причин повышения цены. В детсадах родителям также не могут объяснить, с какого месяца платить по-новому и что делать тем, кто уже оплатил за декабрь привычную сумму.
Тариф за детсад в Барнауле — самый высокий среди городов края. К примеру, в Алейске родители платят 1449 рублей, в Бийске и Белокурихе — 1900, в Яровом — 1800, в Заринске — 2100.
Среди районов меньше всего за детсад платят в Суетском — 939 рублей, больше всего — в Павловском — 1600 рублей.
Напомним, что с 1 января 2017 года в Алтайском крае изменились правила выплаты компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсадах. Теперь их получают только нуждающиеся.
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