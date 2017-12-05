В Барнауле на 40% выросла плата за детский сад

Барнаульским родителям придется платить за детсад на 39,4% больше — 2300 рублей вместо прежних 1650, говорится в приказе №1480 от 14 ноября 2017 года.

В городском комитете по образованию пока не дают комментариев по поводу причин повышения цены. В детсадах родителям также не могут объяснить, с какого месяца платить по-новому и что делать тем, кто уже оплатил за декабрь привычную сумму.

Тариф за детсад в Барнауле — самый высокий среди городов края. К примеру, в Алейске родители платят 1449 рублей, в Бийске и Белокурихе — 1900, в Яровом — 1800, в Заринске — 2100. Среди районов меньше всего за детсад платят в Суетском — 939 рублей, больше всего — в Павловском — 1600 рублей.

Напомним, что с 1 января 2017 года в Алтайском крае изменились правила выплаты компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсадах. Теперь их получают только нуждающиеся.