Бутерброд с моцареллой и огурцы с гренками: сибирский мэр презентовал новое школьное меню

Мэр Кемерова Илья Сердюк рассказал в своем Instagram про новый весенний вариант меню в школьных столовых.

Сердюк отметил, что все сезонные блюда направлены на обогащение детских организмов полезными веществами, поэтому обязательны в составе — овощи, фрукты и молочные продукты.

«По традиции не обошлось без новинок. С началом весны в школьном меню появятся салат из огурцов с гренками, бутерброд с моцареллой и помидорами, суп куриный с булгуром, творожная запеканка с цукатами и абрикосовым соусом, рыба под рисово-сырной шапкой, мясные фрикадельки с брусничным соусом, биточек из птицы со сливочным сыром», — рассказал мэр.

Не забыли и про напитки. По мнению Сердюка, детям должны понравиться компоты из клубники и черноплодной рябины, лимона и мяты, смородины и сливы.

Кстати, рецепты могут предлагать дети и родители. Мэр отметил, что в школьном меню «уже есть кулинарные идеи участников образовательного процесса».