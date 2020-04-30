Частный детский сад «Мишутка» подготовил сюрприз к Дню защиты детей

В детском саде «Мишутка» есть все необходимое для того, чтобы папы и мамы могли спокойно отправиться на работу. А для этого необходимо, чтобы ребенок хорошо питался, соблюдал режим дня, общался со сверстниками, учился рисовать, лепить, танцевать, петь, выступать в конкурсах и играть.
Какие преимущества есть у детского сада «Мишутка»:
- квалифицированные педагоги с опытом работы более 8 лет;
- занятия по образовательной программе и методикам, соответствующие федеральным стандартам;
- четрыехразовое полноценное питание на собственной кухне;
- прогулки на свежем воздухе;
- музыкальные занятия;
- занятия по развитию речи;
- видеозанятия и утренники.
Немаловажным фактором при выборе детского сада является и забота о здоровье детей. В «Мишутке» простоянно проводятся:
- осмотр детей педиатром;
- филиал оснащен ортопедическими матрасами и стульями;
- ежедневный прием морсов и компотов из ягод и фруктов;
- сад соответствует всем пожарныи требованиям и нормам СанПиН.
Кроме того, «Мишутка» — единственный в Барнауле детский сад, оборудованный теплым полом. А видеонаблюдение за ребятами осуществляется постоянно.
Новый филиал, расположен по адресу:
г. Барнаул, ул. Попова, 132, кв.5.
Телефон: 8−983−397−0297,
Сайт: мишутка22.рф,
Инстаграм: @mishutka22_sad