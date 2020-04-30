Частный детский сад «Мишутка» подготовил сюрприз к Дню защиты детей

С 1 июня в Барнауле в новом жилом комплексе «Крылья» частный детский сад «Мишутка» открывает новый филиал, принимает детей от 1 года до 6 лет и дарит их родителям специальную цену — 8800 рублей.

Предоставлено рекламодателем

В детском саде «Мишутка» есть все необходимое для того, чтобы папы и мамы могли спокойно отправиться на работу. А для этого необходимо, чтобы ребенок хорошо питался, соблюдал режим дня, общался со сверстниками, учился рисовать, лепить, танцевать, петь, выступать в конкурсах и играть.

Какие преимущества есть у детского сада «Мишутка»:

квалифицированные педагоги с опытом работы более 8 лет;

занятия по образовательной программе и методикам , соответствующие федеральным стандартам;

соответствующие федеральным стандартам; четрыехразовое полноценное питание на собственной кухне;

прогулки на свежем воздухе;

музыкальные занятия;

занятия по развитию речи;

видеозанятия и утренники.

Немаловажным фактором при выборе детского сада является и забота о здоровье детей. В «Мишутке» простоянно проводятся:

осмотр детей педиатром;

филиал оснащен ортопедическими матрасами и стульями;

ежедневный прием морсов и компотов из ягод и фруктов;

сад соответствует всем пожарныи требованиям и нормам СанПиН.

Кроме того, «Мишутка» — единственный в Барнауле детский сад, оборудованный теплым полом. А видеонаблюдение за ребятами осуществляется постоянно.

Новый филиал, расположен по адресу:

г. Барнаул, ул. Попова, 132, кв.5.