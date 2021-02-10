«Человек будущего: социальное поведение, идентичность, установки молодежи в новой реальности»: итоги экспертной дискуссии

3 февраля в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась экспертная дискуссия «Человек будущего: социальное поведение, идентичность, установки молодежи в новой реальности» в рамках Международной научной конференции «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы». В дискуссии приняли участие ведущие российские социологи. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь .

Лейтмотивом экспертной дискуссии явились слова Энтони Гидденса:

— Сами наши попытки поставить будущее под контроль оборачиваются против нас.

Поэтому профессиональный диалог был ориентирован на то, чтобы понять и описать не только образ желаемого будущего и те социальные представления о будущем, которые сформированы в общественном сознании молодежи, но и те движущие силы, которые обусловливают и детерминируют происходящие изменения.

В молодежной среде наметились существенные изменения, и прежде всего в ценностных установках и смыслах. Существенно возрастает роль саморегуляции. Повышается роль активности, формируется привычка быть активным в разных сферах и в разных формах.

Образ идеального будущего, по мнению экспертов, — это общество всеобщего равенства с высоким уровнем жизни и благосостояния населения.

Основные вызовы современности, перед которыми стоят все государства и от решения которых будет зависеть будущее, это усугубление неравенства во всех сферах; снижение доверия политическим и властным структурам; необходимость конструктивного использования сформировавшейся солидарности.

Экономика будущего — это зеленая, цифровая, инновационная экономика. И задача, которая будет актуальной для системы образования, — подготовить, переобучить, мотивировать.

Ценность образования не только не утрачивает своего значения, напротив, образование выступает одной из ключевых ценностей, что существенно влияет на роль университетов в современном мире.

Современные университеты выполняют роли: центров инноваций; центров цифровых компетенций ( формирование знаний , навыков , установок); агентов социализации ( трансляция прав и ценностей); центров международного сотрудничества.

Кризис, вызванный COVID-19, стал точкой невозврата в образовательных технологиях и обеспечил переход образования в цифровую эпоху.

Одна из серьезных глобальных проблем — усугубляющееся неравенство во всех сферах жизни. Образ желаемого будущего — общество всеобщего равенства. Возможно ли оно?

Валерий Мансуров,

президент Российского общества социологов ( Москва , Россия):

— Формирование смыслов — это процесс интерсубъективный. <…> Очень важно для молодого человека <…> соотнести свои собственные понимание, картины, представления с теми, которые разделяют другие люди. И вот в случае если здесь возникает совпадение, то такая реальность, конструкция, представление, образ реальности откладывается в сознании <…> и превращается в определенную жизненную позицию по разным поводам.

Юлия Зубок,

руководитель Центра социологии молодежи Института социально-политических исследований РАН , д. соц. н. ( Москва , Россия):

— Спасибо Алтайскому филиалу РАНХиГС за организацию телемоста, который собрал не только представителей академического сообщества (Института социологии, Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского института РАН), но и коллег-социологов из регионов. Тематика, содержание докладов были настолько интересными, что есть желание не только опубликовать основные результаты, но и подумать об организации всероссийских социологических исследований по обсуждаемым проблемам.

Валерий Маркин , руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН , главный научный сотрудник Института социологии РАН , д. соц. н. ( Москва , Россия):