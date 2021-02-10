«Человек будущего: социальное поведение, идентичность, установки молодежи в новой реальности»: итоги экспертной дискуссии

Лейтмотивом экспертной дискуссии явились слова Энтони Гидденса:
— Сами наши попытки поставить будущее под контроль оборачиваются против нас.
Поэтому профессиональный диалог был ориентирован на то, чтобы понять и описать не только образ желаемого будущего и те социальные представления о будущем, которые сформированы в общественном сознании молодежи, но и те движущие силы, которые обусловливают и детерминируют происходящие изменения.
В молодежной среде наметились существенные изменения, и прежде всего в ценностных установках и смыслах. Существенно возрастает роль саморегуляции. Повышается роль активности, формируется привычка быть активным в разных сферах и в разных формах.
Образ идеального будущего, по мнению экспертов, — это общество всеобщего равенства с высоким уровнем жизни и благосостояния населения.
Основные вызовы современности, перед которыми стоят все государства и от решения которых будет зависеть будущее, это усугубление неравенства во всех сферах; снижение доверия политическим и властным структурам; необходимость конструктивного использования сформировавшейся солидарности.
Экономика будущего — это зеленая, цифровая, инновационная экономика. И задача, которая будет актуальной для системы образования, — подготовить, переобучить, мотивировать.
Ценность образования не только не утрачивает своего значения, напротив, образование выступает одной из ключевых ценностей, что существенно влияет на роль университетов в современном мире.
- центров инноваций;
- центров цифровых компетенций (формирование знаний, навыков, установок);
- агентов социализации (трансляция прав и ценностей);
- центров международного сотрудничества.
Кризис, вызванный COVID-19, стал точкой невозврата в образовательных технологиях и обеспечил переход образования в цифровую эпоху.
Одна из серьезных глобальных проблем — усугубляющееся неравенство во всех сферах жизни. Образ желаемого будущего — общество всеобщего равенства. Возможно ли оно?
Валерий Мансуров,
президент Российского общества социологов (Москва, Россия):
— Формирование смыслов — это процесс интерсубъективный. <…> Очень важно для молодого человека <…> соотнести свои собственные понимание, картины, представления с теми, которые разделяют другие люди. И вот в случае если здесь возникает совпадение, то такая реальность, конструкция, представление, образ реальности откладывается в сознании <…> и превращается в определенную жизненную позицию по разным поводам.
Юлия Зубок,
руководитель Центра социологии молодежи Института социально-политических исследований РАН, д. соц. н. (Москва, Россия):
— Спасибо Алтайскому филиалу РАНХиГС за организацию телемоста, который собрал не только представителей академического сообщества (Института социологии, Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского института РАН), но и коллег-социологов из регионов. Тематика, содержание докладов были настолько интересными, что есть желание не только опубликовать основные результаты, но и подумать об организации всероссийских социологических исследований по обсуждаемым проблемам.
Валерий Маркин, руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, главный научный сотрудник Института социологии РАН, д. соц. н. (Москва, Россия):
— Образ будущего является объектом сложным, междисциплинарным, многоаспектным. Но у социологии есть и свой методологический аппарат, и своя понятийная матрица, и специфический инструментарий, который позволил очертить перспективы будущего.