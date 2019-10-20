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Образование

«Человек из будущего» Илон Маск оценил качество российского образования

Основатель Tesla и Space X Илон Маск, выступивший на краснодарском форуме «Дело за малым!», назвал российское образование хорошим.

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
facebook.com/OfficialElonMusk

«Мне кажется, что образование очень хорошее в России. В России много талантов и много чего интересного из технологий есть», — заявил Маск.

Он также назвал краснодарцев «классными» и пожелал им всего наилучшего, передает РБК.

Маск пообщался с участниками краснодарского бизнес-форума 18 октября по видеосвязи. Его выступление продлилось 20 минут. На вопрос, как он узнал о форуме, Илон ответил, что не мог не заметить билборд, висевший прямо у него под носом.

Билборд с фото Маска, ракетой Falcon и надписью «Kak tebe takoe?» появился перед офисом SpaceX в калифорнийском Хоторне 24 сентября. Тут же было приглашение поучаствовать в бизнес-форуме, который пройдет в Краснодаре.

Организаторы также записали видео с песней, приглашающей Маска в Россию. Ролик дошел до бизнесмена, написавшего в ответ: «Язык хорошо подвешен».

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