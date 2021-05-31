Чем занять ребёнка летом?

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина ведёт набор детей от 4 до 16 лет в летние группы!
- Обучение чтению
- Техника чтения
- Чтение словами
- Скорочтение
- СуперПамять
- НЕментальная
- арифметика
- Таблица умножения
- Каллиграфия
- Логическое мышление
Летние интенсивы займут не более 2−3 недель, и времени отдохнуть будет достаточно. Вместе с нами легко научиться читать, считать, красиво писать, преодолеть летний список литературы, полюбить математику, подготовиться к экзаменам и т. д. Подготовить дошкольника к учебному году за такие короткие сроки тоже реально!
Четырёхлетний опыт работы Школы Ш. Ахмадуллина в Барнауле доказал, что в летний период времени эффективность тренингов не только не снижается, но и в большинстве случаев повышается! Этому есть логическое объяснение. Во-первых, летом дети не перегружены школьными уроками и дополнительным образованием, у них больше свободного времени. Во-вторых, наши занятия — это тренинг, то есть мы прокачиваем навыки, а от систематичности таких тренировок результат повышается!
Набор в группы ограничен. Для получения достойных результатов на тренинге одновременно обучается не более 3−6 учеников, что позволяет найти ключик к сердцу каждого ребёнка.
Курсы подбираются на бесплатном индивидуальном тестировании.
Запись по телефону 57−16−06 или на сайте barnaul-1.turboread.ru
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Адрес: пр. Комсомольский, 80-в, ул. Взлетная, 23