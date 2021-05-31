Чем занять ребёнка летом?

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в Барнауле поздравляет всех учеников и их родителей с наступлением долгожданного лета и Днём защиты детей и предлагает в прямом смысле этого слова защитить и малышей, и школьников от возможных неудач в будущем учебном году. Важно понимать, что школа не за горами, а лето пролетит намного быстрее, чем кажется.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина ведёт набор детей от 4 до 16 лет в летние группы!

Обучение чтению

Техника чтения

Чтение словами

Скорочтение

СуперПамять

НЕментальная

арифметика

Таблица умножения

Каллиграфия

Логическое мышление

Летние интенсивы займут не более 2−3 недель, и времени отдохнуть будет достаточно. Вместе с нами легко научиться читать, считать, красиво писать, преодолеть летний список литературы, полюбить математику, подготовиться к экзаменам и т. д. Подготовить дошкольника к учебному году за такие короткие сроки тоже реально!

Научим ребёнка учиться! Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина. Научим ребёнка учиться! Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина. Научим ребёнка учиться! Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Четырёхлетний опыт работы Школы Ш. Ахмадуллина в Барнауле доказал, что в летний период времени эффективность тренингов не только не снижается, но и в большинстве случаев повышается! Этому есть логическое объяснение. Во-первых, летом дети не перегружены школьными уроками и дополнительным образованием, у них больше свободного времени. Во-вторых, наши занятия — это тренинг, то есть мы прокачиваем навыки, а от систематичности таких тренировок результат повышается!

Набор в группы ограничен. Для получения достойных результатов на тренинге одновременно обучается не более 3−6 учеников, что позволяет найти ключик к сердцу каждого ребёнка.

Курсы подбираются на бесплатном индивидуальном тестировании.

Запись по телефону 57−16−06 или на сайте barnaul-1.turboread.ru

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Адрес: пр. Комсомольский, 80-в, ул. Взлетная, 23