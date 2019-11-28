«Черная пятница» на курсы английского языка! Первый месяц любого курса со СКИДКОЙ 50%!

С 29 ноября по 13 декабря приходите в нашу школу английского языка со своим другом, чтобы получить крутую скидку! Кроме того, скидку 50% также получит и ваш друг!
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Кого мы учим?
80% всего учебного времени вы будете общаться на английском языке. Более того, вы начнете говорить на английском с первого занятия. Такой подход способствует формированию навыков разговорной речи, а также их укреплению и дальнейшему развитию. А еще это позволяет отточить произношение и значительно расширить словарный запас.
Мы не загружаем учеников теорией на протяжении нескольких месяцев, а только потом учим говорить — нет, это так не работает! Чтобы научиться говорить — нужно говорить, много говорить.
Кто мы и что у нас за команда?
Сейчас Step Up — это лицензированная сеть из 5-ти центров в разных городах. Один из центров находится в Китае, в городе Shanghai.
Еще несколько фактов о нас:
- Мы имеем лицензию на образовательную деятельность. Благодаря чему вы можете получить налоговый вычет в размере 13% от общей стоимости курса.
- Все наши преподаватели с высшим педагогическим образованием. Они регулярно повышают свою квалификацию, посещают семинары, тренинги и внедряют эффективные инновационные методики в процесс обучения.
- Качественное планирование каждого урока позволяет уделить внимание всем аспектам обучения, включая устную, письменную речь, грамматику и аудирование.
- Предоставляем бесплатное тестирование в конце года, на подтверждение достигнутого языкового уровня.
- У нас есть официально зарегистрированный центр для сдачи экзамена PTE.
- Мы выпустили учеников, которые стали студентами международных вузов.
- Мини-группы. Мы собираем группы, максимум по 6 человек.
- Постоянная тесная связь с родителями учеников (при необходимости), что дает вам возможность оценивать результаты нашей работы.
- Наши ученики успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ.
Мы гарантируем:
- Индивидуальный подход к каждому ученику. Это исключит возможные пробелы в знаниях.
- Мониторинг успеваемости. Он будет наглядно демонстрировать степень эффективности курса.
- Результат. Вы будете говорить на английском языке и будете понимать его (или вернем вам деньги).
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Записаться на курс вы можете по номеру телефона, а также в одном из наших центров:
Первое занятие для вас будет бесплатным! Ждем вас и ваших друзей!
С любовью ваша школа английского языка Step Up!
Предложение действительно на момент публикации.