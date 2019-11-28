«Черная пятница» на курсы английского языка! Первый месяц любого курса со СКИДКОЙ 50%!

В современном мире английский язык нужен как взрослым, так и детям. Поэтому, если вы когда-то задумывались о том, что вам или вашему ребенку нужен английский язык, то самое время записаться к нам на курсы! Ну и, конечно же, прихватить с собой друга!

А вы ждали эту «Черную пятницу»? Если ждали, то, наверное, чтобы сделать выгодные покупки? Но что если «Черная пятница» — это еще и повод начать изучать английский язык?

С 29 ноября по 13 декабря приходите в нашу школу английского языка со своим другом, чтобы получить крутую скидку! Кроме того, скидку 50% также получит и ваш друг!

Записаться на курс и узнать все подробности акции вы можете по номеру телефона: +7 (983) 556-29-29

Кого мы учим?

«Черная пятница» на курсы английского языка! Школа английского языка Step Up

80% всего учебного времени вы будете общаться на английском языке. Более того, вы начнете говорить на английском с первого занятия. Такой подход способствует формированию навыков разговорной речи, а также их укреплению и дальнейшему развитию. А еще это позволяет отточить произношение и значительно расширить словарный запас.

Мы не загружаем учеников теорией на протяжении нескольких месяцев, а только потом учим говорить — нет, это так не работает! Чтобы научиться говорить — нужно говорить, много говорить.

Кто мы и что у нас за команда?

«Черная пятница» на курсы английского языка! Школа английского языка Step Up

Сейчас Step Up — это лицензированная сеть из 5-ти центров в разных городах. Один из центров находится в Китае, в городе Shanghai.

Еще несколько фактов о нас:

Мы имеем лицензию на образовательную деятельность. Благодаря чему вы можете получить налоговый вычет в размере 13% от общей стоимости курса.

Все наши преподаватели с высшим педагогическим образованием. Они регулярно повышают свою квалификацию , посещают семинары , тренинги и внедряют эффективные инновационные методики в процесс обучения.

посещают семинары тренинги и внедряют эффективные инновационные методики в процесс обучения. Качественное планирование каждого урока позволяет уделить внимание всем аспектам обучения , включая устную , письменную речь , грамматику и аудирование.

включая устную письменную речь грамматику и аудирование. Предоставляем бесплатное тестирование в конце года , на подтверждение достигнутого языкового уровня.

на подтверждение достигнутого языкового уровня. У нас есть официально зарегистрированный центр для сдачи экзамена PTE.

Мы выпустили учеников , которые стали студентами международных вузов.

которые стали студентами международных вузов. Мини-группы. Мы собираем группы , максимум по 6 человек.

максимум по 6 человек. Постоянная тесная связь с родителями учеников ( при необходимости), что дает вам возможность оценивать результаты нашей работы.

при необходимости), что дает вам возможность оценивать результаты нашей работы. Наши ученики успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ.

Мы гарантируем:

Индивидуальный подход к каждому ученику . Это исключит возможные пробелы в знаниях.

. Это исключит возможные пробелы в знаниях. Мониторинг успеваемости . Он будет наглядно демонстрировать степень эффективности курса.

. Он будет наглядно демонстрировать степень эффективности курса. Результат. Вы будете говорить на английском языке и будете понимать его ( или вернем вам деньги).

Мы в соц. сетях:

Наш инстаграм!

Мы в ВКонтакте!

Записаться на курс вы можете по номеру телефона, а также в одном из наших центров:

«Черная пятница» на курсы английского языка! Школа английского языка Step Up

Первое занятие для вас будет бесплатным! Ждем вас и ваших друзей!

С любовью ваша школа английского языка Step Up!

Предложение действительно на момент публикации.