Четверо будущих абитуриентов начнут свой путь в энергетику с Россети Сибирь

Кроме возможности получить бюджетное образование, у «целевиков» много других преимуществ. Наряду с социальной поддержкой от предприятия в виде денежной выплаты, им обеспечены места для прохождения практики во время учебы, участие в проекте «Энергоотряд», а по окончанию вуза их ждет гарантированное трудоустройство. По поводу последнего у энергетиков свои планы: получив образование по целевому договору, новоиспеченные специалисты направляются в отдаленные районы Алтайского края, которые наиболее нуждаются в кадрах.

Целевое направление получили лучшие, перспективные школьники, набравшие большее количество баллов по результатам ЕГЭ.

Кроме того, для выпускников школ существуют и другие возможности сотрудничества с энергокомпанией. Они могут получать корпоративную стипендию от филиала. При недостаточном проходном балле в высшее учебное заведение абитуриентам предлагают рассмотреть профильные факультеты колледжей и техникумов. После окончания суза можно применять полученные знания на практике и параллельно повышать свой образовательный уровень в университете. Ведь энергетика нуждается в квалифицированных кадрах. Путей в энергетику много, главное — желание работать в отрасли.