27 апреля
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Образование

Чиновники обсуждают возвращение в школы уроков начальной военной подготовки

В Уральском федеральном округе чиновники начали обсуждать с общественностью возможность вернуть в школы УрФО уроки начальной военной подготовки (НВП), пишет «Интерфакс».

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prizyvanet.ru

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев рассказал в эфире «Соловьев Live», что тема обсуждалась на прошедшем под его председательством в апреле Совете по патриотическому воспитанию граждан. Полпред это предложение поддержал как вполне разумное.

Регулярные уроки НВП станут постоянно действующей мерой патриотического воспитания, и тогда в школах не нужно будет организовывать специальные мероприятия, уверен полпред.

Якушев напомнил — в советской школе уроки НВП были нацелены на то, чтобы укрепить статус службы в армии и решали вопросы патриотического воспитания.

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