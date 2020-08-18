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Образование

Чиновники ответили, надо ли учителям в школах поголовно ходить в масках

В министерстве просвещения опровергли информацию СМИ о том, что школьным учителям якобы нужны обязательные маски в новом учебном году.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

«Перечень мер, подготовленный министерством совместно с Роспотребнадзором, комплексный. Он затрагивает уборку и проветривание помещений, усиление дезинфекционного режима, создание условий для соблюдения правил личной гигиены, проработку вопросов графиков и расписаний школьных занятий и другие аспекты», — рассказали в пресс-службе министерства просвещения.

Как сообщает «РГ», средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) содержатся в перечне, но предписаны только персоналу столовых.

Конкретного предписания, о том, что всем учителям страны надеть маски с первого сентября, нет, подчеркнули в ведомстве.

При этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты — вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на местах. И он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне.

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