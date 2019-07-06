Число бюджетных мест в вузах могут увеличить на 25%

Идею об увеличении бюджетных мест в российских вузах высказал член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, направил предложение министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову, пишет RT.

«В настоящий момент на 10 тыс. молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест. Нужно увеличить количество бюджетных мест на 25%, доведя их до 1000», — говорится в письме.

По информации депутата, к 2020 году число бюджетных мест уменьшится на 2% по сравнению с 2019 годом, а затем этот показатель будет ежегодно опускаться на 4%.

Как отметил Чернышов, из-за сокращения бюджетных мест уменьшается число желающих получить диплом о высшем образовании в связи с невозможностью оплачивать обучение и высоким конкурсом на поступление в университет на бесплатной основе.

Борис Чернышов,

член комитета Госдумы по образованию и науке:

Этот настрой в обществе пора менять, такими темпами мы рискуем скатиться в банальное глухое и необразованное Средневековье. Вместо умных и образованных людей мы получим поколение со средним уровнем знаний, средним восприятием мира и средними способностями.

Ранее глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов пообещал, что с ростом числа выпускников школ количество бюджетных мест в вузах будут увеличивать.

В марте в Минобрнауки России заявили, что в 2019 году планируется увеличение количества бюджетных мест для бакалавров и специалистов по направлениям: