Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 июля 30°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Образование

Число дисквалифицированных на ЕГЭ в Алтайском крае достигло рекорда

За время прошедших ЕГЭ в Алтайском крае зафиксировали десять нарушений. Это рекордное число, отмечают в краевом минобранауки.

ЕГЭ в условиях пандемии.
ЕГЭ в условиях пандемии.
пресс-служба министерства образования по Алтайскому краю

В Барнауле на ЕГЭ по истории изъяли телефон, в Шипуновском районе на этом же экзамене и в Алейском районе на экзамене по физике обнаружили шпаргалки.

Государственная экзаменационная комиссия аннулировала результаты экзаменов без права их пересдачи. То есть в этом году нарушители поступить в вузы не смогут.

«Уважаемые выпускники, как бы вы ни старались, все телефоны и шпаргалки будут замечены организаторами в ППЭ и общественными наблюдателями, которые следят за ходом экзамена в режиме онлайн. Берегите себя, думайте о том, какое будущее вы сегодня для себя определяете. Удаление с экзамена лишает вас права его пересдачи в этом году», — предупредила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Наталья Полосина.

В целом ЕГЭ в этом году проходят хорошо, считает общественный наблюдатель Лариса Смирнова.

«Как ни странно, в условиях пандемии обнаружились и свои плюсы: на ППЭ нет толкучки, шума, паники. Дети настроены ответственно. На четырёх экзаменах, которые я сопровождала, не было ни одной шпаргалки или телефона», — добавила она.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость