Число дисквалифицированных на ЕГЭ в Алтайском крае достигло рекорда

В Барнауле на ЕГЭ по истории изъяли телефон, в Шипуновском районе на этом же экзамене и в Алейском районе на экзамене по физике обнаружили шпаргалки.
Государственная экзаменационная комиссия аннулировала результаты экзаменов без права их пересдачи. То есть в этом году нарушители поступить в вузы не смогут.
«Уважаемые выпускники, как бы вы ни старались, все телефоны и шпаргалки будут замечены организаторами в ППЭ и общественными наблюдателями, которые следят за ходом экзамена в режиме онлайн. Берегите себя, думайте о том, какое будущее вы сегодня для себя определяете. Удаление с экзамена лишает вас права его пересдачи в этом году», — предупредила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Наталья Полосина.
В целом ЕГЭ в этом году проходят хорошо, считает общественный наблюдатель Лариса Смирнова.
«Как ни странно, в условиях пандемии обнаружились и свои плюсы: на ППЭ нет толкучки, шума, паники. Дети настроены ответственно. На четырёх экзаменах, которые я сопровождала, не было ни одной шпаргалки или телефона», — добавила она.