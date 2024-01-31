31 января
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Образование

Что, где, когда и как сдавать. О главных изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в Алтайском крае рассказали региональные власти

ГИА все быстрее приближаются к выпускникам школ, и до сдачи первого экзамена осталось всего четыре месяца. Самое время задуматься о том, как будут проходить выпускные экзамены для школьников. О проведении ЕГЭ и ОГЭ и грядущих изменениях в 2024 году рассказала Наталья Полосина, начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края на интернет-форуме от правительства региона.

Экзамен.
Экзамен.
СС0
1
До какого числа можно подать заявление на сдачу ЕГЭ и ОГЭ?

Вы очень вовремя задали этот вопрос, потому что 31 января – последний день, когда можно будет подать заявление на ЕГЭ. После 1 февраля заявить о своем желании можно будет только обратившись в ГЭК, при наличии уважительных причин.

У тех же, кто сдает ОГЭ, времени больше – подать заявление модно до 1 марта.

2
Как получить допуск к экзаменам?

К ГИА будут допущены ученики, у которых нет академической задолженности и есть годовые отметки по всем учебным предметам не ниже удовлетворительных.

Помимо этого девятиклассники должны успешно сдать итоговое собеседование по русскому языку. В этом году оно состоится 14 февраля. Те выпускники, которые не смогут прийти на собеседование или не завершат его по уважительной причине, могут прийти в резервные дни: 13 марта и 15 апреля.

Одиннадцатиклассники в свою очередь должны получить «зачет» за итоговое сочинение. Оно прошло 6 декабря 2023 года. Те, кто не написал сочинение в эту дату, смогут попробовать еще раз в дополнительные сроки: 7 февраля и 10 апреля 2024 года.

Также для участия допускаются ученики, не допущенные к ГИА в текущем учебном году, но получившие допуск к экзаменам после завершения основного периода проведения ГИА. Они могут сдать экзамены в дополнительный период. Исключение – выпускники, не получившие аттестаты по итогам проведения основного периода.

Выпускники барнаульских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. 31 мая 2010г.
Выпускники барнаульских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. 31 мая 2010г.
Анна Зайкова
3
Могут ли сдать ГИА выпускники прошлых лет?

Да, однако в 2024 году выпускники прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в резервные сроки основного периода.

«В соответствии с новым Порядком проведения ГИА-11 исключено участие выпускников прошлых лет в досрочный период», - заявила Наталья Полосина.

Повторить попытку могут и выпускники 9-х классов, не получившие аттестат в 2023 году. Они должны подать заявление до 1 марта. При этом участники вправе изменить учебные предметы по выбору для повторного прохождения ГИА-9.

4
В какие сроки пройдут экзамены?

Досрочный период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной период — с 23 мая по 1 июля, а дополнительный период — с 4 по 23 сентября.

Первыми экзаменами по географии, литературе и химии состоятся 23 мая. Экзамен по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней — 31 мая.

Что касается ОГЭ, оно пройдет в следующие даты: досрочный пройдет с 23 апреля по 18 мая, основной — с 21 мая по 2 июля и дополнительный — с 3 по 24 сентября.

ОГЭ и ГВЭ по информатике в рамках основного периода экзаменов пройдет в три дня (27 мая, 11 июня и 14 июня).

Подробнее с расписанием экзаменов можно ознакомиться в нашем материале.

ЕГЭ.
ЕГЭ.
Анна Зайкова
5
Можно ли будет изменить перечень сдаваемых предметов?

Да, только нужно будет успеть сделать это до окончания подачи заявлений. До 1 февраля для 11-х классов и до 1 марта для 9-х классов. После этих дат поменять предметы можно будет только обратившись в ГЭК, при наличии уважительных причин.

Исключение – уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный), который в этом году можно будет поменять после 1 февраля. В этом случае выпускникам следует не позднее, чем за две недели до начала экзамена, подать заявление с указанием измененного уровня ЕГЭ по математике в государственную экзаменационную комиссию. Предоставлять подтверждающие документы не нужно.

6
Как будут сдавать экзамены выпускники, прибывшие из новых регионов в Алтайских край?

Для таких выпускников действует особый порядок сдачи ГИА до 2026 года. Такие школьники смогут выбирать: сдавать ли им ЕГЭ или получить аттестат по результатам промежуточной аттестации. Обязательные предметы они могут сдать в форме ЕГЭ или ГВЭ.

«Дети учились по другим стандартам, в других школах, по другим учебникам, по другим программам, - объясняет Наталья Полосина. - Требовать от них таких же знаний даже по русскому языку мы не можем. В настоящее время действуют особенности прохождения ГИА для выпускников, прибывших из новых регионов».

ЕГЭ.
ЕГЭ.
obrnadzor.gov.ru
7
Какой предмет будут сдавать большинство школьников Алтайского края?

По мнению начальника отдела, в лидерах по-прежнему останется обществознание, которое из года в год выбирают выпускники. Второе и третье место занимают биология и информатика.

«Мы живем в век, стремительно развивающихся инженерных технологий. Я думаю, что такие предметы, как информатика, биология, физика, химия постепенно выйдут на первый план, пусть не в 2024 году, но в ближайшие годы», - считает Наталья Полосина.

8
По каким предметам, кроме информатики, можно сдать ЕГЭ в компьютерной форме?

Увы, в Алтайском крае выпускники будут по-прежнему сдавать экзамены письменно. По словам начальника отдела, в Алтайском крае не планируется применение новых технологий проведения экзамена в форме КЕГЭ.

Подготовка к экзамену.
Подготовка к экзамену.
СС0
9
Какие изменения внесены в порядок проведения ГИА?

Существенных изменений в проведении экзаменов для 9-х и 11-х классов в этом году нет. Продолжительность ЕГЭ и ОГЭ осталась прежней.

Исключение – ГВЭ. Экзамен в письменной форме по географии теперь будет длиться 120 минут, а иностранным языкам - 90 минут. Также изменилась продолжительность ГВЭ в устной форме по русскому языку (60 минут), математике (90 минут) и биологии (40 минут).

10
Какими вещами теперь можно и нельзя пользоваться на экзаменах?

А вот список разрешенных предметов на экзаменах Роспотребнадзор и Минпросвещения продолжают менять. Теперь разрешили пользоваться непрограммируемым калькулятором на ЕГЭ по биологии. Но при этом запретили приносить с собой транспортир и линейку на экзамен по географии. Вместо них выпускники могут использовать только непрограммируемый калькулятор.

Ученикам, сдающим ОГЭ по математике, во время экзамена тоже разрешили пользоваться калькулятором без функций программирования.

В ГВЭ перечень разрешенных предметов для использования на экзаменах изменился только по географии. Теперь на экзамене участники ГВЭ смогут воспользоваться линейкой.

Охрана школы во время ЕГЭ.
Охрана школы во время ЕГЭ.
Анна Зайкова
11
Какие изменения внесены в КИМ в 2024 году?

Наталья Полосина приводит краткий пересказ основных изменений в экзаменах:

  • профильная математика — добавлено задание по геометрии, связанное с векторами, за всю работу теперь можно получить не 31, а 32 первичных балла;
  • русский язык — изменилась формулировка заданий 13 и 14, расширен языковой материал. Изменена система оценивания заданий 8 и 26, а также формулировка задания 27. За всю работу теперь можно получить не 54, а 50 первичных баллов;
  • литература — число заданий с кратким ответом уменьшено с семи до шести, уточнена тема сочинения (задание 11.4), повышены критерии оценки грамотности в заданиях с развернутым ответом и сочинениях. За всю работу теперь можно получить не 53, а 48 первичных баллов;
  • физика — число заданий уменьшено с 30 до 26, также сокращен объем знаний, проверяемых в заданиях базового уровня с кратким ответом. За всю работу теперь можно получить не 54, а 45 первичных баллов;
  • биология — исключено 20-е задание, количество первичных баллов сокращено с 59 до 57;
  • история — в задании 18 (установление причинно-следственных связей) детализирована структура;
  • обществознание — изменения внесены в формулировку и систему оценивания задания 24;
  • иностранные языки — содержание экзамена не изменилось, но все задания были разделены на базовый и высокий уровень сложности. В заданиях на анализ данных таблицы и диаграммы, а также описание изображения уточнены формулировки. В заданиях на аудирование (1, 2) и чтение (10, 11) теперь можно набрать меньше баллов. Максимальный первичный балл уменьшен с 86 до 82 баллов.
  • русский язык — добавлены четыре задания с кратким ответом, в заданиях с развернутым ответом скорректированы критерии оценивания;
  • литература — уточнена система оценивания заданий, максимальный первичный балл уменьшен с 42 до 37 баллов;
  • обществознание — в набор проверяемых тем добавлено понятие «эмоциональный интеллект»;
  • история — добавлен раздел «Новейшая история России»;
  • химия — в экзамен добавлены новые темы (водородные соединения, типы кристаллических решеток, способы получения газов и другие).

Подробно о грядущих изменениях в КИМ-ах мы писали в нашем большом материале.

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