Одни занятия для всех. Что изменится в работе детских садов с 1 сентября

С 1 сентября 2023 года вступила в силу новая Федеральная образовательная программа дошкольного образования. Это означает, что детей будут учить по общей для всех программе, установленной Минпросвещения. Как изменится работа дошкольных учреждений?

Одна программа для всех

В 2023 году унификация образовательных программ происходит на всех уровнях образования: как в школах, так и в детских садах. Соответствующий федеральный закон был принят 24 сентября 2022 года - №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»". 6 октября была создана рабочая группа по разработке ФОП ДО, а в ноябре проект представили на широкое обозрение.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, единая федеральная программа необходима для «обеспечения единого образовательного пространства, объединения страны на базе российских традиционных ценностей, постановки четких целей и задач перед воспитателями и руководителями дошкольного образования».

Ребенок, дети, ребенок играет. unsplash.com.

Как было раньше

Все 100 лет существования дошкольного образования в России традиционно программы разрабатывали именитые авторы, педагоги дошкольного образования. В советские годы успешно применялись типовая программа 1984 года, в состав авторов которой входил один из основоположников детской психологии Александр Запорожец, а также Программа воспитания и обучения в детском саду 1985 года под редакцией Маргариты Васильевой.

В 2013 году были приняты ФГОСы, в соответствие с которыми нужно было привести все программы. Так был создан Навигатор образовательных программ дошкольного образования, в который на 2023 год входило 21 наименование. Самой популярной из них была программа под редакцией Николая Вераксы «От рождения до школы».

Главным достоинством ФГОСов была возможность написать собственную программу на основе принятых в пропорции: 60% базы и 40% изменений. Тем самым каждый детский сад мог брать одну или две программы в зависимости от потребностей и переписывать их исходя из своих ресурсов, кадровых возможностей и пространственно-предметной среды.

Ребенок, дети, ребенок играет. unsplash.com.

Что изменится с 1 сентября

1 сентября 2023 года такого разнообразия образовательных программ больше не будет. Теперь детские сады будут учиться по единым стандартам. Таким образом Минпросвещения будет формировать единое образовательное пространство «с учетом национального колорита и нравственно-духовных ценностей разных народов России». То есть воспитанники из Москвы, Алтайского края и Махачкалы будут получать равноценное дошкольное образование.

При этом образовательные организации все еще могут реализовывать программу по своему усмотрению и привносить авторские решения. Но при условии, что изменения не будут занимать более 40% от содержания и не будут ниже установленных стандартов. Эти правки могут быть внесены с учетом специфики учреждения и индивидуальных особенностей обучающихся, их возрастных возможностей и потребностей.

Ребенок, дети, ребенок играет. unsplash.com.

Увеличат продолжительность занятий. В соответствии с новыми стандартами содержание было дополнено задачами воспитания, отражающими такие ценности, как родина, природа, семья, человек, жизнь, милосердие, добро, дружба, сотрудничество, труд, познание, культура, красота, здоровье.

Дополнительно педагоги могут использовать различные образовательные мультимедийные технологии, в том числе применять дистанционное обучение.

Что касается досуга, то учредили примерный перечень детской художественной литературы, музыкальных произведений, игр, упражнений, произведений изобразительного искусства, а также мультфильмов и сериалов. Они должны быть преимущественно отечественного производства.

Также с 2023 года введена новая система контроля и оценки успеваемости детей. Педагоги будут проводить регулярные проверки знаний и навыков детей, чтобы оценить прогресс и эффективность занятий.