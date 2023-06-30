Что известно о трудовом воспитании в школах и как мытье полов поможет понимать физику

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Для чего его хотят вернуть в российские школы?

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что трудовое воспитание поможет детям "вырасти настоящими гражданами" и сформирует у них положительно отношение к труду, сообщает "Российская газета".

Володин уверен, что у трудолюбивого ребенка будет другое отношение и к изучению физики, математики, иностранных языков и другим предметам.

"Ребенок будет расти другим. Гармония придет. А так - потребители", - резюмировал председатель палаты парламента.

Чиновника поддержали родители школьников. 88% граждан высказались "за" введение трудового воспитания в опросе Володина в Telegram.