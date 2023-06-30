30 июня
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Образование

Что известно о трудовом воспитании в школах и как мытье полов поможет понимать физику

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит в школы общественно-полезный труд. Согласно ему, школьники будут обязаны дежурить в классах и столовой, высаживать цветы, ухаживать за памятниками и многое другое. Для чего возвращают трудовое воспитание в российские школы и как мытье полов поможет в понимании точных наук - в материале altapress.ru.

Школьники изучают материалы на ноутбуке.
Школьники изучают материалы на ноутбуке.
Фото: freepik, автор
1
Что такое трудовое воспитание?

Трудовое воспитание активно практиковалось в советских школах. Дети участвовали в субботниках, проводили регулярную уборку в классах и ездили в поля помогать собирать урожай.

В современной России хотят вернуться к традиции общественно-полезного труда и включить в образовательную программу. При этом хотят учитываться возрастные и психофизические особенности учащихся.

2
Для чего его хотят вернуть в российские школы?

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что трудовое воспитание поможет детям "вырасти настоящими гражданами" и сформирует у них положительно отношение к труду, сообщает "Российская газета".

Володин уверен, что у трудолюбивого ребенка будет другое отношение и к изучению физики, математики, иностранных языков и другим предметам.

"Ребенок будет расти другим. Гармония придет. А так - потребители", - резюмировал председатель палаты парламента.

Чиновника поддержали родители школьников. 88% граждан высказались "за" введение трудового воспитания в опросе Володина в Telegram.

Отбор школьников.
Отбор школьников.
АлтГТУ
3
В каком состоянии находится законопроект?

На данный момент законопроект приняли в Госдуме в первом чтении. Нижняя палата парламента поддержала инициативу единогласно.

4
Что будут делать ученики?

Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Татьяна Дьяконова пояснила, что под общественно-полезным трудом она понимает работу, которую дети могут делать сообща с учителями, а после - гордиться ее результатами.

В качестве примера она приводит высадку цветов во дворе школы, украшение класса или актового зала, дежурство в классах.

"Подчеркну, речь идет про посильный труд по возрасту ребенка, а не про "возвращение мытья полов", как опасаются некоторые", - заявила она.

Школьники. Школа.
Школьники. Школа.
Анна Зайкова
5
Должны ли родители давать разрешение?

Согласие для участия в таких мероприятий от школьников и их родителей больше не потребуется. Но речь идет только о мероприятиях, предусмотренных образовательной программой. Выходить за ее рамки педагоги будут не вправе.

6
Разрешен ли труд в школах сейчас?

Согласно нынешнему законодательству, трудовое воспитание в школах может быть признано нелегальным и привести к штрафу в размере от 30 до 300 тыс. рублей.

Яна Лантратова (СРЗП) заявила, что в некоторых школах учителя берут с родителей детей расписку о том, чтобы ребенок мог участвовать в трудовом мероприятии.

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