Очередь в детский сад в Барнауле: как получить путевку

Как поставить ребенка на очередь в детский сад?

Это можно сделать в любое время на сайте комитета по образованию или через портал госуслуг. Нужно ввести данные о ребенке и родителях, отметить наличие льгот и выбрать до 5 желаемых садов.

Как идет распределение мест в детский сад?

Места выделяют по автоматически сформированным спискам. В каком возрасте ребенок пойдет в детский сад, зависит от нескольких факторов: времени постановки на учет, наличия льгот и свободных мест в выбранных детских садах.

Когда можно узнать, досталась ли ребенку путевка?

25 апреля пройдет распределение по детсадам на новый учебный год. Группы в детских садах укомплектуют в мае-июне. Информацию о порядке получения путевки можно будет узнать на сайте комитета по образованию в разделе "Дошкольное образование".

Как правило, после комплектования групп остаются невостребованные места. Их распределят к 15 августа.

Когда можно получить путевку в детский сад?

После 25 апреля на сайте комитета по образованию или портале госуслуг можно проверить статус. Если ребенок получит путевку, его статус "очередник" изменится на "распределен". Документ можно получить до конца июня 2018 года.

Кто точно получит путевки в детский сад в 2018 году?

Все дети, которым должно исполниться 3 года до 31 октября 2018 года, 25 апреля получат путевки. Дети младше трех лет пойдут в детсады в зависимости от наличия ясельных групп и свободных мест в них.

Тем, кому не хватит мест в желаемых детсадах, будут предлагать другие учреждения.

Могут ли отдать мою путевку другому?

Нет, это исключено. Путевка в детский сад именная, она закреплена за конкретным ребенком. Нет необходимости идти за путевкой сразу, как узнали о распределении.

Где можно получить путевку в детский сад?

Раньше получить документ можно было только у специалистов муниципального комитета по образованию. В этом году появится возможность оформить документы напрямую в детском саду. Алгоритм уже разработан, сейчас он находится на согласовании. Всю информацию об изменениях можно будет найти на сайте городского комитета по образованию.

Чтобы получить путевку в комитете по образованию Барнаула, нужно предварительно записаться на прием к специалисту через электронную очередь на главной странице сайта.

Ребенку уже исполнилось три года, можно ли отправить его в сад сразу после распределения?

Все группы формируются к началу учебного года. Большую часть детей будут принимать в августе-сентябре. В исключительных случаях по согласованию с руководителем детсада можно начать ходить раньше.

Место в детском саду зависит от прописки?

Нет, не зависит. При распределении рассматриваются дошкольные учреждения, указанные родителями в заявлении.