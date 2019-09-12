«Что за бред?». В Новосибирске уволили директора «школы гениев»

В Министерстве культуры России решили не продлевать контракт с директором Новосибирской специальной музыкальной школы, которую называют «школой гениев». Как сообщает sib. fm, Александр Марченко не прошёл аттестацию в Москве.

Новосибирскую специализированную музыкальную школу называют «школой гениев», поскольку в ней учились звёзды мировой музыки: Вадим Репин, Антон Бараховский, Максим Венгеров и другие.

Школе уже 50 лет, и половину этого срока её возглавлял Александр Марченко. Он переселил учебное заведение из барака в комфортабельное здание с концертным залом и интернатом для одарённых детей. Последним рабочим днём Марченко станет 6 октября.

Решение Минкульта возмутило общественность, политиков и деятелей культуры.

«Что за бред? Как такое возможно? Потрясающий директор, каких в России не найти!». «Александр Тихонович — это личность и человек большого масштаба! Намного больше, чем Новосибирск. За державу обидно. что происходит.». «Это что за ужас? Чуть ли не последний вменяемый руководитель музыкального учебного заведения в Новосибирске», — приводит комментарии деятелей культуры издание classicalmusicnews.ru.

В мае 2019 года в Новосибирске распространились слухи о том, что НСМШ собираются лишить самостоятельного статуса и присоединить к Новосибирской консерватории. Официально эту информацию пока не подтвердили.