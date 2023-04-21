Cреди сибиряков резко растет популярность китайского языка

За два года популярность китайского языка среди жителей Сибири выросла в три раза, хотя главным иностранным языком для большинства наших земляков остается английский. Таковы данные опроса*, проведенного банком «Открытие» ко Дню китайского языка 20 апреля и ко Дню английского языка 23 апреля.

Самым нужным иностранным языком для себя лично и для жителей СФО в целом 52% респондентов назвали английский. На второе место уверенно вышел китайский язык — его отмечают как самый нужный 23% опрошенных — это самый высокий показатель в стране, и за последние два год эта доля увеличилась в три раза. Немецкий, французский, испанский и арабский языки в этом рейтинге не выбрал никто. При этом 15% считают, что одного русского языка им лично и сибирякам в целом вполне достаточно. Каждый десятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.

Большинство сибиряков хотели бы изучать иностранные языки бесплатно или с минимальными расходами. 45% не намерены тратить на это ни копейки (один из самых высоких показателей по стране). 18% готовы платить за уроки иностранного языка не более 1 тысячи рублей в месяц. 31% согласен отдавать от 1 до 5 тысяч рублей, 6% — от 5 до 10 тысяч.

Среди опрошенных 62% в той или иной мере владеют хотя бы одним иностранным языком. 42% заявили, что владеют английским. На втором месте по степени знания у россиян немецкий язык, им владеют 12%. Французским владеют 5%, испанским и китайским — по 1%. Еще 2% знают другие иностранные языки.

77% респондентов полагают, что сибирякам по-прежнему важно изучать и знать иностранные языки (38% — определенно да, 39% — скорее да). Лишь 10% считают, что это не важно (6% — скорее нет, 4% — определенно нет). 13% затруднились ответить на этот вопрос.

* Опрос проведен 10−17 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.