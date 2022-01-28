Демографические антирекорды Алтайского края в 2021 году

В начале каждого месяца Управление юстиции Алтайского края публикует документ с информацией о числе регистраций актов гражданского состояния — рождений, смертей, браков, разводов и проч. — за предыдущий месяц. В последние полтора-два года это самые оперативно публикуемые официальные данные, позволявшие судить о динамике пандемии в регионе — через число смертей и расчет, так называемой, избыточной смертности.

В январе 2022 года публикация сведений несколько задержалась, тем не менее сейчас документ появился на сайте, а значит, мы можем не только оценить некоторые показатели декабря, но и подвести предварительные демографические итоги всего 2021 года. И кроме того, важно вписать эти данные в контекст долгосрочных тенденций развития нашего региона.

На основе годовых данных за период 1990—2020 годов, оперативных данных Росстата за январь-ноябрь 2021 года и указанных выше сведений алтайских ЗАГСов за декабрь 2021 года мы построили три графика, наглядно демонстрирующие три важных демографических тренда.

Число новорожденных в значительной степени зависит от возрастной структуры населения и меняется (вслед за динамикой числа женщин детородного возраста) волнообразно. В настоящее время у нас наблюдается нисходящая волна, и за время падения с 2012 года количество рождений сократилось с 33 до 19 тыс. детей, или на 42%. Значение показателя в 2021 году стало самым низким в истории края (см. рис. 1).

Рисунок 1. Число родившихся в Алтайском крае в 1990—2021 гг., тыс. человек ( *по оперативным данным) Алтайский филиал РАНХиГС

Динамика количества смертей в доковидный период в течение полутора десятилетий характеризовалась устойчивым снижением. С приходом пандемии число смертей резко выросло, а 2021 год проявил это еще сильнее. В результате число умерших за прошлый год увеличилось в сравнении с 2019 годом на 11 тыс. человек или на 34% и приблизилось к 44 тыс. человек. И это тоже наибольшее значение показателя за весь послевоенный период (см. рис. 2).

Рисунок 2. Число умерших в Алтайском крае в 1990—2021 гг., тыс. человек ( *по оперативным данным) Алтайский филиал РАНХиГС

Разница между числом родившихся и числом умерших называется в демографии естественным приростом населения. В случае, когда смертей больше, чем новорожденных, говорят о естественной убыли населения. Нетрудно догадаться, учитывая описанные выше антирекорды, что 2021 год стал годом наибольшей естественной убыли населения края за всё время — величина показателя приблизилась к 25 тыс. человек (см. рис. 3).

Рисунок 3. Естественный прирост/убыль населения в Алтайском крае в 1990—2021 гг., тыс. человек ( *по оперативным данным) Алтайский филиал РАНХиГС

Таким образом, текущие негативные демографические тенденции развития края, во многом связанные с неблагоприятными, но закономерными изменениями возрастной структуры населения в 2010-е годы, были резко ускорены появившейся в 2020 году пандемией COVID-19. Наложение друг на друга двух этих процессов — плавного эволюционного и резкого форс-мажорного — в итоге привело к формированию в Алтайском крае рекордной по глубине «демографической ямы». Такого у нас еще никогда не было.

И в завершение темы нельзя пройти мимо еще одного важнейшего демографического процесса — миграции населения. В настоящее время годовая статистика миграционного движения еще не опубликована, но можно обратиться к последним доступным оперативным данным о прибывших и выбывших. За 10 месяцев 2021 года (январь-октябрь) миграционная убыль превысила 3,6 тыс. человек. Есть основания предположить, что годовая убыль будет несколько большей величиной. А значит, население Алтайского края за 2021 год, вероятно, сократилось примерно на 30 тыс. человек.

Подобное развитие событий требует самого пристального и приоритетного внимания как со стороны органов власти, так и со стороны всего нашего общества.