«День абитуриента - 2020» в АлтГУ пройдет в онлайн-формате.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), согласно Приказам Минобрнауки России от 14 марта 2020 г. № 397, 398 и в соответствии с приказом ректора АлтГУ № 370/п от 20.03.2020 о переходе вуза и всех его филиалов на реализацию образовательных программ с применением дистанционных технологий, принято решение о проведении традиционного для периода весенних школьных каникул Дня открытых дверей в онлайн-формате.

Как и планировалось ранее, мероприятие начнется в 11.00. С этого часа на сайте «Абитуриент АГУ» будет активирована страница, посвященная «Дню абитуриента — 2020», где все желающие смогут посмотреть, прежде всего, видеообращение ректора АлтГУ Сергея Николаевича Бочарова к школьникам. Ответственный секретарь приемной комиссии АлтГУ Иван Иванович Назаров на этой же странице расскажет об изменениях этого года в правилах приема в вузы, суперсервисе «Поступление в вуз онлайн» и о целевом приеме. В это же время на странице «Дня абитуриента — 2020» активизируются ссылки с рассказом о каждом институте вуза, где директора учебных подразделений представят не только особенности обучениях у них, но и преимущества, а также расскажут о возможности дальнейшего трудоустройства по специальности. Здесь также будет размещен материал, который заинтересует потенциальных абитуриентов и тех, кто пока определяется с выбором вуза.