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Образование
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«День абитуриента — 2020» в АлтГУ пройдет в онлайн-формате

Алтайский государственный университет сообщает об изменении формата проведения традиционного «Дня абитуриента», запланированного на воскресенье, 29 марта.

«День абитуриента - 2020» в АлтГУ пройдет в онлайн-формате.
«День абитуриента - 2020» в АлтГУ пройдет в онлайн-формате.
Алтайский государственный университет.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), согласно Приказам Минобрнауки России от 14 марта 2020 г. № 397, 398 и в соответствии с приказом ректора АлтГУ № 370/п от 20.03.2020 о переходе вуза и всех его филиалов на реализацию образовательных программ с применением дистанционных технологий, принято решение о проведении традиционного для периода весенних школьных каникул Дня открытых дверей в онлайн-формате.

«День абитуриента — 2020» в Алтайском государственном университете будет проходить 29 марта в дистанционном формате с 11:00 до 13:00.

Елена Терещенко,
начальник управления по рекрутингу абитуриентов АлтГУ:

Как и планировалось ранее, мероприятие начнется в 11.00. С этого часа на сайте «Абитуриент АГУ» будет активирована страница, посвященная «Дню абитуриента — 2020», где все желающие смогут посмотреть, прежде всего, видеообращение ректора АлтГУ Сергея Николаевича Бочарова к школьникам. Ответственный секретарь приемной комиссии АлтГУ Иван Иванович Назаров на этой же странице расскажет об изменениях этого года в правилах приема в вузы, суперсервисе «Поступление в вуз онлайн» и о целевом приеме. В это же время на странице «Дня абитуриента — 2020» активизируются ссылки с рассказом о каждом институте вуза, где директора учебных подразделений представят не только особенности обучениях у них, но и преимущества, а также расскажут о возможности дальнейшего трудоустройства по специальности. Здесь также будет размещен материал, который заинтересует потенциальных абитуриентов и тех, кто пока определяется с выбором вуза.

В ходе Дня открытых дверей на сайте «Абитуриент АлтГУ» приступит к работе горячая линия, в рамках которой можно будет задать все интересующие вопросы по поступлению в опорный вуз Алтайского края.

Елена Терещенко,
начальник управления по рекрутингу абитуриентов АлтГУ:

Всем участникам Дня открытых дверей изначально мы предложили зарегистрироваться на нашем сайте для абитуриентов, оставив все необходимые адресные данные. Теперь, благодаря этой информации, мы установим обратную связь со школьниками, и будем в таком режиме работать все оставшееся время до улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

Регистрация на мероприятие осуществляется по ссылке http://abiturient.asu.ru

Алтайский государственный университет.
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