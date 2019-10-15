День открытых дверей пройдет в Алтайском государственном институте культуры

Ведущее учебное заведение России в сфере культуры и искусства — Алтайский государственный институт культуры приглашает выпускников школ, техникумов и колледжей, студентов и выпускников вузов, а также всех заинтересованных в получении высшего образования на День открытых дверей , который состоится 20 октября 2019 г.

Вниманию будущих абитуриентов и их родителей будут представлены презентация института, флешмоб — «Я учусь в АГИК», выставка студенческих работ направления дизайна и декоративно-прикладного творчества, посвященная 45 — летию АГИК.

Гостей мероприятия ожидает концертная программа: лучшие хореографические номера представят зрителям ансамбль современного танца «Вереск» под руководством доцента кафедры хореографии Ольга Вернигора; отрывок из спектакля «Давайте понимать друг друга с полуслова» по стихам и песням Булата Окуджавы (режиссер — доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства Анна Вахрамеева) покажут студенты 4 курса направления подготовки «Любительский театр»; народные песни прозвучат в исполнении Кристины Горбатовской, солистки ансамбля народной песни «Ладо»; в исполнении студента направления подготовки «Музыкально-инструментальное исполнительство» Сергея Бочкарева прозвучат народные песни в обработке И. Паницкого.

Ольга Одинцова,

ответственный секретарь приемной комиссии института:

На Дне открытых дверей абитуриенты смогут получить компетентную информацию о направлениях подготовки и сроках обучения, правилах приема и оформления договора о целевом обучении, требованиях к вступительным испытаниям, студенческой жизни, встретиться с профессорско-преподавательским составом АГИК.

Справка

Алтайский государственный институт культуры — современный, динамично развивающийся вуз, в котором классические традиции высшей школы сочетаются с новейшими образовательными технологиями. Институт осуществляет многоуровневую подготовку высококвалифицированных специалистов в области культуры и искусств.

День открытых дверей пройдет 20 октября 2019 г. в 12:00 по адресу: пр. Ленина, 66.