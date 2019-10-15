Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 октября 15°C
10

День открытых дверей пройдет в Алтайском государственном институте культуры

Ведущее учебное заведение России в сфере культуры и искусства — Алтайский государственный институт культуры приглашает выпускников школ, техникумов и колледжей, студентов и выпускников вузов, а также всех заинтересованных в получении высшего образования на День открытых дверей, который состоится 20 октября 2019 г.

Алтайский государственный институт культуры.
Алтайский государственный институт культуры.
Архив фото АГИК

Вниманию будущих абитуриентов и их родителей будут представлены презентация института, флешмоб — «Я учусь в АГИК», выставка студенческих работ направления дизайна и декоративно-прикладного творчества, посвященная 45 — летию АГИК.

Гостей мероприятия ожидает концертная программа: лучшие хореографические номера представят зрителям ансамбль современного танца «Вереск» под руководством доцента кафедры хореографии Ольга Вернигора; отрывок из спектакля «Давайте понимать друг друга с полуслова» по стихам и песням Булата Окуджавы (режиссер — доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства Анна Вахрамеева) покажут студенты 4 курса направления подготовки «Любительский театр»; народные песни прозвучат в исполнении Кристины Горбатовской, солистки ансамбля народной песни «Ладо»; в исполнении студента направления подготовки «Музыкально-инструментальное исполнительство» Сергея Бочкарева прозвучат народные песни в обработке И. Паницкого.

Ольга Одинцова,
ответственный секретарь приемной комиссии института:

На Дне открытых дверей абитуриенты смогут получить компетентную информацию о направлениях подготовки и сроках обучения, правилах приема и оформления договора о целевом обучении, требованиях к вступительным испытаниям, студенческой жизни, встретиться с профессорско-преподавательским составом АГИК.

Справка

Алтайский государственный институт культуры — современный, динамично развивающийся вуз, в котором классические традиции высшей школы сочетаются с новейшими образовательными технологиями. Институт осуществляет многоуровневую подготовку высококвалифицированных специалистов в области культуры и искусств.

День открытых дверей пройдет 20 октября 2019 г. в 12:00 по адресу: пр. Ленина, 66.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость