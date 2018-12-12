День открытых дверей в Алтайском государственном институте культуры

На Дне открытых дверей абитуриенты и их родители смогут получить компетентную информацию о направлениях подготовки, формах и сроках обучения, правилах приема, требованиях к вступительным испытаниям для различных групп абитуриентов, встретиться с преподавателями института. Ребята посетят выставку декоративно-прикладного творчества «Россыпи талантов» и примут участие в флешмобе «Все мы связаны с искусством».
Гостям представят концертную программу. Лучшие хореографические номера покажут ансамбль народного танца «Сибирь» (художественный руководитель — доцент, заслуженный работник культуры РФ Геннадий Молявко), ансамбль бального танца «Фокстрот» (художественный руководитель — кандидат педагогических наук, доцент Светлана Темлянцева), ансамбль современного танца «Вереск» (художественный руководитель — доцент Ольга Вернигора). Инструментальный дуэт студентов Анастасия Доманова и Аруна Кыдрашева (класс доцента Ирины Оркиной) исполнят Violen Tango Астора Пьяцоллы. Народные песни прозвучат в исполнении Кристины Горбатовской, солистки ансамбля народной песни «Ладо» (художественный руководитель — доцент Ирина Соловьева). Студенты кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства покажут отрывок из спектакля Дж.Д. Селинджера «Над пропастью, во ржи».
День открытых дверей пройдет 16 декабря в 12.00 по адресу: пр. Ленина, 66.
Справка
Алтайский государственный институт культуры — это динамично развивающийся всероссийский центр образования в области культуры и искусства. Миссией института является подготовка профессиональных кадров, способных преумножать достижения отечественного образования отрасли культуры, достойно представлять российскую культуру, как в стране, так и за рубежом, следуя стратегическим направлениям государственной культурной политики.