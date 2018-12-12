День открытых дверей в Алтайском государственном институте культуры

16 декабря 2018 г. в Алтайском государственном институте культуры пройдет День открытых дверей. Побывать в ведущем вузе в сфере культуры приглашают выпускников школ, техникумов и колледжей, студентов и выпускников вузов, а также всех заинтересованных в получении высшего образования.