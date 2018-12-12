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День открытых дверей в Алтайском государственном институте культуры

16 декабря 2018 г. в Алтайском государственном институте культуры пройдет День открытых дверей. Побывать в ведущем вузе в сфере культуры приглашают выпускников школ, техникумов и колледжей, студентов и выпускников вузов, а также всех заинтересованных в получении высшего образования.

Аудиторию имени Е.И. Борисова откроют в АГИК
Аудиторию имени Е.И. Борисова откроют в АГИК
Источник: Алтайский государственный институт культуры

На Дне открытых дверей абитуриенты и их родители смогут получить компетентную информацию о направлениях подготовки, формах и сроках обучения, правилах приема, требованиях к вступительным испытаниям для различных групп абитуриентов, встретиться с преподавателями института. Ребята посетят выставку декоративно-прикладного творчества «Россыпи талантов» и примут участие в флешмобе «Все мы связаны с искусством».

Гостям представят концертную программу. Лучшие хореографические номера покажут ансамбль народного танца «Сибирь» (художественный руководитель — доцент, заслуженный работник культуры РФ Геннадий Молявко), ансамбль бального танца «Фокстрот» (художественный руководитель — кандидат педагогических наук, доцент Светлана Темлянцева), ансамбль современного танца «Вереск» (художественный руководитель — доцент Ольга Вернигора). Инструментальный дуэт студентов Анастасия Доманова и Аруна Кыдрашева (класс доцента Ирины Оркиной) исполнят Violen Tango Астора Пьяцоллы. Народные песни прозвучат в исполнении Кристины Горбатовской, солистки ансамбля народной песни «Ладо» (художественный руководитель — доцент Ирина Соловьева). Студенты кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства покажут отрывок из спектакля Дж.Д. Селинджера «Над пропастью, во ржи».

День открытых дверей пройдет 16 декабря в 12.00 по адресу: пр. Ленина, 66.

Справка

Алтайский государственный институт культуры — это динамично развивающийся всероссийский центр образования в области культуры и искусства. Миссией института является подготовка профессиональных кадров, способных преумножать достижения отечественного образования отрасли культуры, достойно представлять российскую культуру, как в стране, так и за рубежом, следуя стратегическим направлениям государственной культурной политики.

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