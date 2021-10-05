День учителя-2021. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем учителя в прозе
От всей души поздравляю с Днем учителя! Пусть ваш труд всегда ценится, пусть ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть благодаря вам дети получают крепкие знания, пусть в вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!
Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!
Самые теплые и искренние поздравления с Днем учителя! Желаем вдохновения, терпения, искренних улыбок учеников, благодарности от родителей. Пускай вдохновенно начинается каждый новый день. Будьте здоровы, дорогой учитель, наставник, мудрый советчик. Спасибо за знания, опыт и душевное тепло.
Поздравления с Днем учителя в стихах
Педагогом не стали б вы, если
Отдыхать лишь мечтали бы в кресле.
За умом вашим нам не угнаться,
Да в активности — не тягаться.
Рады мы вас сегодня поздравить,
Талант педагога прославить!
В этот праздник, Учителя день,
О вас спеть даже будет не лень.
К вам всегда мы бежим за советом.
Разрешите сказать нам букетом:
Уважаем вас, помним об этом!
С Днем учителя вас поздравляем
И желаем мы вам долгих лет.
Помним, ценим ваш труд, уважаем.
Мира, счастья, здоровья, побед!
Пусть сбывается все, как по нотам,
И поменьше пусть будет невзгод.
Пусть в приятных проходит заботах
Каждый-каждый учебный ваш год!
Учитель, педагог, наставник,
Ваш труд теплом души согрет.
И в День учителя мы славим
Всех, кто нам дарит знаний свет.
Мы благодарны вам без меры
За все тепло, терпение, труд.
Желаем вам добра и веры,
И пусть невзгоды все уйдут!
Поздравления с Днем учителя в смс
Сегодня с Днем учителя
Хотим поздравить вас,
Желаем вам с улыбкой
Всегда входить в свой класс,
Пусть радостью и счастьем
Наполнятся все дни,
Желаем вам удачи,
Здоровья и любви!
Спасибо вам хотим сказать
За доброту и знания ваши.
Детей непросто обучать,
Учителя труд очень важен.
Вам в День учителя желаем
Большого вдохновения,
Сердечно вас мы поздравляем,
Хорошего Вам настроения!
Желаю мудрости и сил,
Железных нервов и терпения,
Вас Бог талантом наградил
Растить младое поколение!
Желаю долгих лет труда,
Для вас — почета, уважения.
В душе ваш образ навсегда,
Учитель лучший вы, и в этом нет сомнения!