День учителя-2021. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Педагогом не стали б вы, если

Отдыхать лишь мечтали бы в кресле.

За умом вашим нам не угнаться,

Да в активности — не тягаться.

Рады мы вас сегодня поздравить,

Талант педагога прославить!

В этот праздник, Учителя день,

О вас спеть даже будет не лень.

К вам всегда мы бежим за советом.

Разрешите сказать нам букетом:

Уважаем вас, помним об этом!