День учителя 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравляем наших любимых учителей. Замечательных людей, которые посвятили своей работе всю свою жизнь, подарили нам не только знания, но и свою любовь. Ваша работа — это не просто труд — это самое настоящее призвание, к которому нужно подходить только с открытым сердцем и всей добротой души. Спасибо вам за ваше душевное тепло, за мудрость, за честность и великое терпение. Желаем вам счастья и здоровья, неугасаемого пыла и страсти в вашей работе, чтобы вы воспитали еще ни одно достойное, умное и образованное поколение. С днем учителя!

С днем учителя, любимый учитель! Спасибо за Ваше терпение и преданность делу, за способность делиться своими знаниями с другими, спасибо, что уделяете нам свое время, за то, что дарите нам свой талант и переживаете за наше будущее, стараясь сделать его светлым и выдающимся, спасибо, что на какое-то время Вы стали частью нашей жизни, помогая развиваться и совершенствоваться. Удачного дня и хорошего настроения!