День учителя 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем учителя в стихах
Нелегкий труд — детей учить
И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.
И в День учителя от нас
Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,
Так пусть приносит радость.
Ваш терпеливый, нужный труд
Достоин восхищения,
Пусть все цветы для вас цветут,
Добавив вдохновения.
Спасибо Вам за Ваше понимание,
За доброту, терпение и труд.
За щедро нам дарованные знания,
За много отработанных минут.
Ведь переоценить Ваш труд так сложно,
Учителем не каждый сможет быть.
И без таланта просто невозможно
Ученикам себя всю посвятить.
Удачи, нервов крепких и добра,
Еще здоровья Вам мы пожелаем.
Чему вы учите, чтобы не было зря,
Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!
Много слов хороших есть,
Чтобы Вам сейчас прочесть,
Пожеланий откровенных,
Добрых, необыкновенных…
Пусть душа поет от счастья,
Прочь бегут от Вас ненастья,
А прекрасный, добрый смех
Пусть приносит Вам успех!
Пусть у Вас всё будет гладко,
Чтоб жилось Вам сладко-сладко.
Мы Вас любим, уважаем
И ещё раз поздравляем!
Поздравления с Днем учителя в прозе
Поздравляем наших любимых учителей. Замечательных людей, которые посвятили своей работе всю свою жизнь, подарили нам не только знания, но и свою любовь. Ваша работа — это не просто труд — это самое настоящее призвание, к которому нужно подходить только с открытым сердцем и всей добротой души. Спасибо вам за ваше душевное тепло, за мудрость, за честность и великое терпение. Желаем вам счастья и здоровья, неугасаемого пыла и страсти в вашей работе, чтобы вы воспитали еще ни одно достойное, умное и образованное поколение. С днем учителя!
С днем учителя, любимый учитель! Спасибо за Ваше терпение и преданность делу, за способность делиться своими знаниями с другими, спасибо, что уделяете нам свое время, за то, что дарите нам свой талант и переживаете за наше будущее, стараясь сделать его светлым и выдающимся, спасибо, что на какое-то время Вы стали частью нашей жизни, помогая развиваться и совершенствоваться. Удачного дня и хорошего настроения!
Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!
Поздравления с Днем учителя в смс
Сегодня с Днем учителя
Хотим поздравить Вас,
Желаем Вам с улыбкой
Всегда входить в свой класс,
Пусть радостью и счастьем
Наполнятся все дни,
Желаем Вам удачи,
Здоровья и любви!
В День учителя хочу вам пожелать
В жизни никогда не унывать.
Мира, креатива, комплиментов,
Уваженья, трепетных моментов,
Творческих успехов, жизни личной,
В общем, чтоб все было на отлично.
Всемирный день учителей
Сегодня отмечаем
И всех преподавателей
С любовью поздравляем.
Желаем вам здоровья, сил,
В работе вдохновения,
Чтоб каждый день удачным был,
А главное — терпения!