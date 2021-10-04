День учителя. «Вкусные» поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем учителя в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем учителя! Пусть благополучие будет во всем, труд всегда будет востребованным и хорошо оплаченным, а здоровье будет крепким!
Дорогие, уважаемые учителя! Спасибо вам за ваш благородный, великий труд. Поздравляем вас с праздником! Желаем, чтобы все, чем вы пожертвовали для других, возвратилось к вам в троекратном размере. Терпения вам и жизненных сил.
С праздником! Огромная благодарность учителям за то, что вкладывают они душу, помогают детям стать настоящими людьми, вырасти правильными и воспитанными. Желаем от всей души, чтобы каждый ваш день, каждая проведенная минута была счастливой.
Поздравления с Днем учителя в стихах
С Днем учителя! Пусть дарит
Он лишь радость и успех,
И открытий больше ярких,
И счастливый детский смех.
Пусть надежды воплотятся,
Станут проще дни, светлей,
Мир заставит улыбаться
И жизнь сделает длинней!
В День учителя желаю
Быть счастливыми всегда.
Пусть терпение и силы
Не иссякнут никогда.
Пусть удача в жизни будет,
Пусть исполнятся мечты,
Чтобы все лишь уважали
И дарили вам цветы!
Вы учитель, и это почетно!
Поздравляю я вас от души!
Обучаете вы превосходно,
Вам желаю успехов больших!
Пусть удача всегда будет с вами,
В сердце вашем пусть счастье живет!
И пусть все, что лишь было мечтами,
Станет явью без лишних забот!
Поздравления с Днем учителя в смс
Учителям — земной поклон
И бесконечное почтенье
За силы, отданные нам,
За вашу помощь в обучении.
Удачи и здоровья вам,
Открытий новых, вдохновения.
Не опустеет пусть карман
И не кончается терпение.
Благодарим и поздравляем,
Спасибо вам за мастерство,
Счастливой жизни пожелаем,
В каждой секунде волшебство.
Спасибо вам за труд нелегкий,
За мудрость, честность, доброту.
Желаем прелесть стран далеких,
И пусть невзгоды пропадут.
Учителей все уважают,
Бесценен труд их, спору нет,
И мы сегодня пожелаем
Здоровья вам на много лет.
Учеников всегда послушных,
Зарплат больших, терпенья, сил,
Работа чтобы грела душу,
И каждый день вам в радость был!