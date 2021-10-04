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Образование

День учителя. «Вкусные» поздравления в прозе, стихах и смс

Уже завтра, 5 октября, в России отпразднуют День учителя. Но, как говорится, «готовь сани летом» — и добрые слова педагогам можно подобрать заранее. Altapress.ru подготовил красивые и теплые поздравления учителям в стихах, прозе и смс.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Поздравления с Днем учителя в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем учителя! Пусть благополучие будет во всем, труд всегда будет востребованным и хорошо оплаченным, а здоровье будет крепким!

Дорогие, уважаемые учителя! Спасибо вам за ваш благородный, великий труд. Поздравляем вас с праздником! Желаем, чтобы все, чем вы пожертвовали для других, возвратилось к вам в троекратном размере. Терпения вам и жизненных сил.

С праздником! Огромная благодарность учителям за то, что вкладывают они душу, помогают детям стать настоящими людьми, вырасти правильными и воспитанными. Желаем от всей души, чтобы каждый ваш день, каждая проведенная минута была счастливой.

Букет.
Букет.
Источник: buketland.com.ua

Поздравления с Днем учителя в стихах

С Днем учителя! Пусть дарит
Он лишь радость и успех,
И открытий больше ярких,
И счастливый детский смех.

Пусть надежды воплотятся,
Станут проще дни, светлей,
Мир заставит улыбаться
И жизнь сделает длинней!

В День учителя желаю
Быть счастливыми всегда.
Пусть терпение и силы
Не иссякнут никогда.

Пусть удача в жизни будет,
Пусть исполнятся мечты,
Чтобы все лишь уважали
И дарили вам цветы!

Вы учитель, и это почетно!
Поздравляю я вас от души!
Обучаете вы превосходно,
Вам желаю успехов больших!

Пусть удача всегда будет с вами,
В сердце вашем пусть счастье живет!
И пусть все, что лишь было мечтами,
Станет явью без лишних забот!

Шоколад. Конфеты.
Шоколад. Конфеты.
СС0

Поздравления с Днем учителя в смс

Учителям — земной поклон
И бесконечное почтенье
За силы, отданные нам,
За вашу помощь в обучении.

Удачи и здоровья вам,
Открытий новых, вдохновения.
Не опустеет пусть карман
И не кончается терпение.

Благодарим и поздравляем,
Спасибо вам за мастерство,
Счастливой жизни пожелаем,
В каждой секунде волшебство.

Спасибо вам за труд нелегкий,
За мудрость, честность, доброту.
Желаем прелесть стран далеких,
И пусть невзгоды пропадут.

Учителей все уважают,
Бесценен труд их, спору нет,
И мы сегодня пожелаем
Здоровья вам на много лет.

Учеников всегда послушных,
Зарплат больших, терпенья, сил,
Работа чтобы грела душу,
И каждый день вам в радость был!

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