День учителя. «Вкусные» поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем учителя! Пусть дарит

Он лишь радость и успех,

И открытий больше ярких,

И счастливый детский смех.



Пусть надежды воплотятся,

Станут проще дни, светлей,

Мир заставит улыбаться

И жизнь сделает длинней!

В День учителя желаю

Быть счастливыми всегда.

Пусть терпение и силы

Не иссякнут никогда.



Пусть удача в жизни будет,

Пусть исполнятся мечты,

Чтобы все лишь уважали

И дарили вам цветы!