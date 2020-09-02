День знаний в прямом эфире. Праздничная линейка прошла в АлтГУ в он-лайн формате

1 сентября Алтайский государственный университет впервые в своей истории отпраздновал начало нового учебного года в онлайн формате. Но праздник от этого не стал менее значимым.

Несмотря на ограничительные мероприятия, утром первого дня осени в опорном вузе Алтайского края в соответствии с традицией была проведена торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Только на этот раз торжество было организовано без участия студентов и преподавателей в стиле On Air, то есть в прямом эфире, который можно было посмотреть на специально созданном портале «День знаний в Алтайском государственном университете», в социальных сетях опорного вуза и на большом LED экране, установленном над входом в главный корпус АлтГУ. Основной площадкой праздника стало фойе первого этажа главного корпуса АлтГУ.

По традиции День знаний в АлтГУ открыл парад институтов вуза — красиво и современно оформленный видео-контент, рассказывающий обо всех направлениях обучения в Алтайском государственном университете.

«Первое сентября — это не только праздник, но и точка отсчета нового жизненного этапа всех, кто, так или иначе, связан с системой образования в нашей стране, и, в частности, кто работает или учится в Алтайском государственном университете. Мы еще не знаем, что принесет нам новый учебный год: вновь ковидную самоизоляцию, или радость живого общения, но мы утверждаем, что в любой ситуации студенты Алтайского госуниверситета получат самое лучшее и качественное образование благодаря нашему высокопрофессиональному профессорско-преподавательскому составу. Хочу пожелать всем творческих успехов в новом учебном году, крепкого здоровья и благополучия!» — отметил в поздравлении от имени ректората АлтГУ ректор Сергей Бочаров.

День знаний в прямом эфире. Источник: АлтГУ.

В рамках торжественной линейки с экрана прозвучали поздравления от министра образования и науки Алтайского края М.А. Костенко, председателя краевого парламента А.А. Романенко, депутата Госдумы РФ Н.С. Кувшиновой, представителя Губернатора и Правительства Алтайского края в АКЗС С.И. Штань, председателя Счетной палаты г. Барнаула О.М. Магель, председателя Комитета по делам молодежи администрации г. Барнаула В.В. Гудкова и др. Владимир Викторович Гудков также в ходе мероприятия наградил именными благодарностями главы администрации Барнаула студентов и сотрудников Алтайского государственного университета.

Сегодня в числе 4000 первокурсников АлтГУ, подключившихся к просмотру Дня знаний в Алтайском госуниверситете, были 26 олимпиадников и 27 стобалльников, поступивших в опорный вуз Алтайского края. По традиции, лучшему абитуриенту АлтГУ по итогам приемной кампании 2020, а теперь и студенту Института массовых коммуникаций, филологии и политологии — Полине Морозовой был вручен «Ключ к знаниям». Этот символический знак ей передала лучшая студентка Алтайского госуниверситета 2020 года, выпускница юридического института Алина Бушуева.

Еще один традиционный символ Дня знаний в АлтГУ — гигантский студенческий билет был подарен всем первокурсникам университета лично ректором опорного вуза Сергеем Бочаровым. Утреннее торжество завершилось премьерой видеоклипа на хорошо всем известный гимн АлтГУ.

Вечером День знаний в опорном вузе по традиции продолжился большим молодежным студенческим мероприятием, организованном в стиле On Air. В 18:00 для всех студентов Барнаула и тех горожан, кто любит хорошую танцевальную музыку, опорный университет провел зажигательное он-лайн посвящение в студенты под названием «Я — студент АГУ», где свои лучшие композиции представили музыкальные коллективы университета.