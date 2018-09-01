Депутат Госдумы предложил запретить продавать кофе в школах

Южнокорейские власти водят запрет на продажу кофеиносодержащих напитков на территории школ, обновленный закон вступает в силу с 14 сентября. Онищенко назвал это действие «правильной мерой», и сказал, что на такой опыт могут опираться и российские школы.

Он пояснил, что кофеин, по сути, считается наркотиком, потому что вызывает привыкание. Он также содержится в энергетических напитках, запрет на продажу которых есть и в России.

Депутат также обратил внимание на особенность детской психики. Если ребенок не будет видеть, что продают, то и не захочет попробовать, считает Онищенко. Поэтому детей нужно максимально оградить от того, что может перерасти в пагубную привычку.