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Депутат Госдумы предложил запретить продавать кофе в школах

В образовательных учреждения Южной Кореи запрещено продавать кофеиносодержащие напитки. Такой опыт могла бы перенять и Россия, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости.

Кофе. Уют.
Кофе. Уют.
СС0

Южнокорейские власти водят запрет на продажу кофеиносодержащих напитков на территории школ, обновленный закон вступает в силу с 14 сентября. Онищенко назвал это действие «правильной мерой», и сказал, что на такой опыт могут опираться и российские школы.

Он пояснил, что кофеин, по сути, считается наркотиком, потому что вызывает привыкание. Он также содержится в энергетических напитках, запрет на продажу которых есть и в России.

Депутат также обратил внимание на особенность детской психики. Если ребенок не будет видеть, что продают, то и не захочет попробовать, считает Онищенко. Поэтому детей нужно максимально оградить от того, что может перерасти в пагубную привычку.

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