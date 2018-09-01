Что изменится в жизни россиян в сентябре

В сентябре 2018 года в России вступят в силу несколько новых норм и законов. К примеру, получить загранпаспорт станет проще, а вот за полис ОСАГО придется заплатить больше. Рассказываем, что еще нового ждет жителей РФ в сентябре.

Получить загранпаспорт проще

С 1 сентября получить загранпаспорт нового поколения станет проще. Его будут выдавать как минимум в одном МФЦ в округах и административных центрах с численностью населения более 50 тыс. человек, пишет РБК.

Подорожает ОСАГО

С сентября должен подорожать полис обязательного автострахования. Средняя стоимость полиса вырастет с текущих 5,8 тыс. рублей до 7 тыс. рублей, пишет газета «Известия».

Ранее в Центробанке объявили, что планируют расширить тарифный коридор на 20% — это коснется как максимального (он вырастет с 4,1 тыс. рублей до 4,9 тыс. рублей), так и минимального порога (он еще уменьшится — с 3,4 тыс. рублей до 2,7 тыс. рублей).

Камера на дороге. Настасья Коваленко

Дорожным камерам расширят полномочия

С 1 сентября установленные на дорогах камеры начнут «отслеживать» отсутствие полиса ОСАГО. Нарушителям грозит штраф в размере 800 рублей. Выписывать его автовладельцу смогут не чаще одного раза в день.

Осенью камеры начнут также отслеживать отсутствие ТО. Штрафы за это вырастут до 2 тыс. рублей. Выписывать его водителям смогут лишь один раз за день.

Новые правила при выдаче кредитов

С начала осени процедура получения потребительского кредит станет сложнее. Центробанк с 1 сентября должен увеличить коэффициент рисков для банков при выдаче кредитов. Об этом летом 2018 года зампред ЦБ РФ Василий Поздышев сообщил ТАСС.

Россияне стали чаще брать взаймы, при этом рост задолженности в стране к весне 2018-го превысил рост доходов населения. Соответственно, повысились и риски для всей банковской системы.

Тогда же стало известно, что регулятор планирует увеличить максимально возможный коэффициент сразу на 60% — со 140% до 200%. Насколько этот показатель вырастет в каждом конкретном случае, будет зависеть от полной стоимости кредита (ПСК).

Это изменение, в первую очередь, коснется банков. Однако не исключено, что вырастут ставки по кредитам, а финансовые организации теперь будут строже оценивать потенциальных заемщиков, пишут «Известия».

Кредит. Кошелек. СС0

Фонд для распоряжения наследством

С 1 сентября у россиян появится возможность создавать наследственные фонды. Закон дает право заявить о создании после смерти заявителя наследственного фонда — юридического лица по управлению наследством согласно воле наследодателя.

Оставить распоряжение о его создании нужно при составлении завещания. Наследники могут начать распоряжаться переданным им по завещанию имуществом, не дожидаясь истечения полугода.

Охрана животных

С 4 сентября дрессировать охотничьих собак можно будет только в охотничьих угодьях и способами, которые не допускают жестокого обращения с животными.

Добыча камней

С 17 сентября введут штраф за самовольную добычу полудрагоценных камней. Для физлиц он будет в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 10 млн до 60 млн рублей.

Перечень таких полудрагоценных камней устанавливается правительством РФ.

Драгоценные камни. СС0

Защита от мошенников

26 сентября вступает в силу закон о блокировке мошеннических операций по банковским картам. Оператор перевода денег получает право приостановит до двух рабочих дней исполнение распоряжения, если будут выявлены признаки совершения операции без согласия клиента.

В таком случае оператор обязан запросить у клиента подтверждение, после которого возобновляет использование клиентом электронного средства платежа по истечении двух рабочих дней.