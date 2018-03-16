Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене ЕГЭ

Один из соавторов законопроекта Борис Чернышов, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке (фракция ЛДПР) уверен, что ЕГЭ нужно повсеместно отменить, а экзамены проводить в традиционной форме. "Это позволит улучшить процесс обучения и сделать так, чтобы в финальных классах дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы", — приводит RT слова депутата.

По данным Рособрнадзора больше половины российских выпускников выбрали в качестве экзамена обществознание. Кроме того, из года в год отмечается рост числа желающих сдавать тест по естественнонаучным дисциплинам — химии, физике, биологии. Большинство выпускников 2018 года пожелали сдавать 5-6 экзаменов, пишет ura.ru. По мнению экспертов, это связано с тем, что школьники пытаются таким образом оставить себе простор для маневра при поступлении в вузы.