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Образование

Детей силовиков обеспечат льготами при поступлении в вузы

Детям сотрудников МВД и Росгвардии могут предоставить приоритетный порядок поступления в ведомственные вузы, пишут «Известия» со ссылкой на отзыв правительства на законопроект.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Согласно проекту закона, подготовленному депутатами Госдумы и одобренному правительством, предлагается обеспечить преимущество детям действующих и бывших силовиков, отслуживших не менее 20 лет, при зачислении в вузы, которые находятся в ведении МВД и Росгвардии, пишет «Росбалт».

В отзыве правительства утверждается, что такое решение не повлияет на возможность поступления других абитуриентов, поскольку преимущество будет реализовываться «только при успешном прохождении вступительных испытаний и при прочих равных условиях».

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