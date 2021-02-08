Детей силовиков обеспечат льготами при поступлении в вузы

Детям сотрудников МВД и Росгвардии могут предоставить приоритетный порядок поступления в ведомственные вузы, пишут « Известия » со ссылкой на отзыв правительства на законопроект.

Согласно проекту закона, подготовленному депутатами Госдумы и одобренному правительством, предлагается обеспечить преимущество детям действующих и бывших силовиков, отслуживших не менее 20 лет, при зачислении в вузы, которые находятся в ведении МВД и Росгвардии, пишет «Росбалт».

В отзыве правительства утверждается, что такое решение не повлияет на возможность поступления других абитуриентов, поскольку преимущество будет реализовываться «только при успешном прохождении вступительных испытаний и при прочих равных условиях».