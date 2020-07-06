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Образование
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Детей в Барнауле будут учить по программе, признанной лучшей на международном саммите ООН

Программа «Малая Компьютерная академия ШАГ» вошла в топ-5 мировых образовательных проектов

Предоставлено рекламодателем

Во время главного IT-мероприятия года — международного саммита ООН WSIS в Женеве — за программу «Малая Компьютерная академия ШАГ» проголосовали 1,1 миллиона человек из разных стран мира.

Представленная на саммите детская программа получила звание чемпиона в категории «Создание человеческого потенциала».

В обозримом будущем для многих родителей вопрос выбора будущей профессии ребенка станет одним из самых острых. Конечно, хочется, чтобы специальность была востребованной, высокооплачиваемой и при этом любимой, чтобы всю дальнейшую жизнь дети были обеспечены и счастливы.

В современном мире такие перспективы открываются именно в сфере IT: высокая зарплата, гарантии успешного трудоустройства, интересная работа и неограниченные возможности карьерного роста. Даже если ребенок не мечтает работать в Силиконовой долине или в Сколково, компьютерные знания сегодня нужны в любой профессии.

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«Малая Компьютерная академия» — это долгосрочная программа обучения детей 7−14 лет, позволяющая ребенку извлечь максимальную пользу из времени, проведенного за компьютером.

Преподаватели-практики учат детей разрабатывать интернет-сайты, конструировать и программировать роботов, моделировать в 3D и работать с 3D-принтером, создавать собственные компьютерные игры, анимировать персонажей, безопасно работать с поисковыми системами и многому другому.

Объем полученных знаний поможет ребенку создать платформу для успешного будущего, сделать осознанный выбор будущей профессии и опередить сверстников в будущем профессиональном развитии.

«Компьютерная академия ШАГ» — один из крупнейших провайдеров профессионального IT-образования в России и за рубежом. С 1999 года академия дает возможность получить образование по самым востребованным направлениям в сфере IT.

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Каждый ребенок перед поступлением в Малую компьютерную академию обязательно проходит вступительное тестирование.

Только с 1 по 15 июля есть возможность получить бесплатный месячный подготовительный курс до начала обучения по основной программе.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Для справки:

«Компьютерная академия ШАГ» начала в 1999 году с профессиональной подготовки программистов, компьютерных дизайнеров, специалистов в области сетей и информационной безопасности. В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний — Microsoft, Cisco, Autodesk, что позволяет получить международные сертификаты еще в процессе обучения. Студенты «ШАГа» побеждают на международных ИТ-конкурсах, выпускники работают в крупнейших мировых компаниях — Microsoft, Google, HP, Ebay, Amazone и многих других.

«Компьютерная академия ШАГ»

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2-й этаж;
тел.: +7 (3852) 72-14-10.

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