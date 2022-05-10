Дети участников спецоперации в Украине смогут поступить в вуз без экзаменов. Но не все

Детям погибших, получивших увечье, ранение или заболевание, не нужно будет сдавать экзамены в вузы — прием будет осуществляться без вступительных испытаний, поясняет «АиФ».
Исключение составят дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности.
Детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, будут принимать в вузы по результатам вступительных испытаний.
Также подчеркивается, что детей умерших или раненных в ходе спецоперации будут также принимать без экзаменов в организации со следующими наименованиями: «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский корпус» и т.д.
Согласно указу главы государства, подписанному 9 мая, в вузах появится квота для детей военных — по данным РБК, 10% от общего числа бюджетных мест.
В течение месяца должны быть подготовлены методические рекомендации по приему на обучение.