Дети участников спецоперации в Украине смогут поступить в вуз без экзаменов. Но не все

Президент РФ подписал указ, согласно которому для детей участников спецоперации в Украине будет выделена особая квота — 10% бюджетных мест. При этом дети погибших и раненых смогут поступить в вузы без вступительных испытаний, передает РБК .

Детям погибших, получивших увечье, ранение или заболевание, не нужно будет сдавать экзамены в вузы — прием будет осуществляться без вступительных испытаний, поясняет «АиФ».

Исключение составят дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности.

Детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, будут принимать в вузы по результатам вступительных испытаний.

Студент. Учеба. СС0

Также подчеркивается, что детей умерших или раненных в ходе спецоперации будут также принимать без экзаменов в организации со следующими наименованиями: «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский корпус» и т.д.

Согласно указу главы государства, подписанному 9 мая, в вузах появится квота для детей военных — по данным РБК, 10% от общего числа бюджетных мест.

В течение месяца должны быть подготовлены методические рекомендации по приему на обучение.